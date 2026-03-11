TV 247 logo
      Fechamento do Estreito de Ormuz pode durar meses, diz analista iraniano

      Professor da Universidade de Teerã afirma à Al Jazeera que bloqueio pode ser usado como resposta econômica à guerra

      Vista aérea da costa iraniana e do porto de Bandar Abbas, no estreito de Ormuz (Foto: Reuters/Stringer)

      247 - O possível fechamento do Estreito de Ormuz, uma das rotas marítimas mais estratégicas do mundo para o transporte de petróleo, surge como um dos elementos mais sensíveis da atual guerra no Oriente Médio. 

      A medida poderia provocar impactos profundos no mercado global de energia e no comércio internacional.Segundo informações divulgadas pela Al Jazeera, o analista político Foad Izadi, professor da Faculdade de Estudos Mundiais da Universidade de Teerã, afirmou que o bloqueio da passagem marítima pode se tornar uma das principais ferramentas de pressão de Teerã no conflito.

      Rota estratégica 

      O Estreito de Ormuz é considerado um dos pontos mais críticos da logística energética global. Aproximadamente 20% de todo o petróleo transportado por via marítima no mundo passa pela estreita passagem localizada entre o Golfo Pérsico e o Golfo de Omã.

      Qualquer interrupção no fluxo de navios-tanque nessa região pode afetar diretamente o fornecimento internacional de petróleo e provocar forte volatilidade nos preços da commodity.

      Fechamento pode durar “muitos meses”

      De acordo com Izadi, o bloqueio do estreito pode se prolongar por um período significativo caso o conflito continue.

      O Estreito de Ormuz ficará fechado por muitos, muitos meses, a menos que essa parte financeira da história seja resolvida”, afirmou o professor à Al Jazeera.

      Resposta aos prejuízos econômicos da guerra

      O analista argumenta que o Irã sofreu perdas econômicas expressivas desde o início da escalada militar. Segundo ele, os danos financeiros acumulados nas últimas semanas seriam um dos fatores por trás da possível decisão de bloquear a passagem estratégica.

      O Irã sofreu bilhões de dólares nos últimos 12 dias… eles precisam ser compensados”, declarou.

      Governo iraniano prioriza segurança territorial

      Para Izadi, a prioridade do governo iraniano neste momento é preservar a integridade territorial do país e interromper os ataques que, segundo ele, vêm ocorrendo periodicamente.

      O Irã não está procurando popularidade”, afirmou o analista.Ele acrescentou que o governo busca garantir que “as fronteiras iranianas permaneçam intactas e que os ataques ao Irã a cada poucos meses por israelenses e americanos parem”.

      Pressão geopolítica no Oriente Médio

      Izadi também defendeu que o país não pode operar normalmente sob ataques recorrentes.

      O Irã não pode funcionar enfrentando dois regimes nucleares atacando a cada poucos meses”, disse.

      Segundo ele, o bloqueio do Estreito de Ormuz poderia funcionar como forma de compensação econômica e pressão geopolítica no contexto da guerra.

      Mudança de regime considerada improvável

      Ao comentar cenários políticos levantados por analistas internacionais, Izadi rejeitou a hipótese de mudança de governo em Teerã como consequência da guerra.

      Mudar o governo do Irã é uma fantasia”, afirmou.

      As declarações refletem a crescente preocupação internacional com o risco de interrupção no Estreito de Ormuz, um cenário que poderia ampliar ainda mais os impactos globais do conflito em andamento no Oriente Médio.

