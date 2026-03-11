Mojtaba Khamenei está “são e salvo” após ferimentos na guerra, diz governo iraniano

247 - O novo líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, está “são e salvo” apesar de ter sido ferido durante a guerra iniciada após ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o país. A informação foi divulgada nesta quarta-feira por Yusef Pezeshkian, assessor do governo iraniano e filho do presidente Masoud Pezeshkian.

Pezeshkian afirmou ter confirmado a situação de saúde de Khamenei após consultar contatos próximos ao governo. Em mensagem divulgada na rede social Telegram, ele declarou: “Ouvi a notícia de que Mojtaba Khamenei havia sido ferido. Perguntei a amigos que têm contatos e me disseram que, graças a Deus, ele está são e salvo.”

Mojtaba Khamenei, de 56 anos, teria sido atingido durante o ataque que matou seu pai e antecessor, o aiatolá Ali Khamenei, no primeiro dia da ofensiva militar coordenada por Israel e pelos Estados Unidos, iniciada em 28 de fevereiro. O episódio marcou o início da atual escalada militar que se espalhou pelo Oriente Médio.

Até o momento, autoridades iranianas não divulgaram detalhes sobre a gravidade dos ferimentos do novo líder supremo. Desde o início do conflito, ele não voltou a aparecer publicamente.

De acordo com o jornal The New York Times, que citou três autoridades iranianas, Mojtaba Khamenei sofreu ferimentos principalmente nas pernas. Segundo essas fontes, ele está protegido em um local altamente seguro e com comunicação restrita por motivos de segurança.

O conflito ganhou novos capítulos na madrugada desta quarta-feira, quando o Irã lançou uma nova série de ataques na região do Golfo. Entre as ações, drones atingiram um campo petrolífero na Arábia Saudita.

A escalada militar ocorre após os bombardeios coordenados pelos Estados Unidos e por Israel contra alvos em Teerã. No início da ofensiva, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conclamou a população iraniana a tomar o poder no país.

O aumento das hostilidades tem provocado impactos econômicos globais. Diante da instabilidade no mercado energético, a Agência Internacional de Energia (AIE) avalia promover a maior liberação de reservas estratégicas de petróleo de sua história para conter a disparada dos preços.