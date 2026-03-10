Hegseth ameaça a Rússia e diz que Trump controla duração da guerra no Irã

247 - O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmou nesta terça-feira (10), em coletiva de imprensa no Pentágono, que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, terá a palavra final sobre a duração da guerra contra o Irã. Segundo ele, o chefe da Casa Branca mantém o controle sobre o ritmo das operações militares e decidirá quando o conflito será encerrado.

As declarações foram divulgadas originalmente pela CNN. De acordo com o relato, Hegseth destacou que o governo norte-americano pretende manter as operações até que o que chamou de “inimigo” seja “total e decisivamente derrotado”.

Durante a coletiva, o secretário afirmou que o presidente norte-americano conduz a estratégia militar e define o cronograma da campanha. “Como o presidente Trump declarou ontem, estamos esmagando o inimigo com uma demonstração avassaladora de habilidade técnica e força militar”, disse.

Ele acrescentou que os Estados Unidos conduzem a ofensiva no ritmo definido por Washington. “Mas fazemos isso no nosso próprio tempo e conforme a nossa escolha”, declarou.

Hegseth também afirmou que cabe exclusivamente ao presidente dos Estados Unidos determinar o momento em que a guerra chegará ao fim. “Ele foi eleito em nome do povo americano”, disse. Em seguida, acrescentou: “Portanto, não cabe a mim afirmar se é o começo, o meio ou o fim; isso é com ele, e ele continuará a comunicar isso.”

Alerta à Rússia

Durante a mesma coletiva, o secretário de Defesa também fez um alerta à Rússia para que não se envolva no conflito contra o Irã. A declaração ocorreu após questionamentos sobre uma conversa telefônica entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente russo, Vladimir Putin, realizada no dia anterior.

Hegseth descreveu o diálogo entre os dois líderes como um “apelo enérgico”. Segundo ele, a conversa também buscou reforçar a possibilidade de avanços em direção à paz na guerra entre Rússia e Ucrânia.

Além disso, o secretário afirmou que o contato reafirmou o entendimento de que Moscou não deve participar do confronto envolvendo o Irã. “O reconhecimento de que, no que diz respeito a este conflito, eles não devem estar envolvidos”, declarou.

Fontes citadas anteriormente pela CNN indicaram que a Rússia estaria ajudando o Irã em seus esforços militares, fornecendo informações sobre alvos militares dos Estados Unidos.

Pressão sobre novo líder iraniano

Hegseth também comentou a situação política no Irã após a ascensão de Mojtaba Khamenei como novo líder supremo do país. Segundo ele, o dirigente iraniano deveria ouvir as declarações do presidente dos Estados Unidos e evitar o desenvolvimento de armas nucleares.

“O novo líder do Irã faria bem em acatar as palavras do nosso presidente, que é não buscar armas nucleares e declarar isso publicamente”, afirmou.