Netanyahu também recua e diz que queda do regime de Teerã depende do povo iraniano

247 - O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que o futuro político do Irã dependerá fundamentalmente da mobilização e da decisão do próprio povo iraniano. Segundo ele, uma eventual mudança no regime do país só ocorrerá se a população iraniana optar. As informações são do jornal The Times of Israel.

As declarações foram feitas durante uma visita noturna de Netanyahu ao Centro Nacional de Operações de Emergência em Saúde. Durante o discurso, ele declarou que o objetivo de Israel seria incentivar uma transformação interna no país. “Nossa aspiração é levar o povo iraniano a se livrar do jugo da tirania”, afirmou. Em seguida, destacou que a mudança dependeria, sobretudo, da vontade popular. “Em última análise, depende deles. Mas não há dúvida de que, por meio das ações tomadas até agora, estamos quebrando seus ossos — e nosso braço ainda está estendido”, disse.

O primeiro-ministro também indicou que uma transformação política poderia ocorrer caso houvesse convergência entre a pressão externa e a mobilização interna no Irã. “Se tivermos sucesso junto com o povo iraniano, traremos um fim permanente — se é que tais coisas existem na vida das nações — e promoveremos uma mudança”, declarou.

Netanyahu acrescentou que, na sua avaliação, o posicionamento internacional de Israel já estaria passando por mudanças significativas. Segundo ele, haveria uma “mudança tremenda” na forma como o país é percebido no cenário global.