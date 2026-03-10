EUA gastam US$ 5,6 bi em dois dias no Irã e guerra preocupa o Congresso

247 - O Departamento de Defesa dos Estados Unidos estima que os dois primeiros dias da ofensiva militar contra o Irã consumiram cerca de US$ 5,6 bilhões em munições, de acordo com três autoridades norte-americanas. O valor, que se refere apenas ao início da operação militar, evidencia a intensidade do emprego de armamentos avançados pelas forças norte-americanas no conflito, informa o Washington Post.

O montante gasto rapidamente nos primeiros momentos da campanha militar aumentou as preocupações dentro do Congresso dos Estados Unidos. Parlamentares passaram a demonstrar inquietação com a velocidade com que os estoques de armamentos sofisticados do país vêm sendo utilizados no conflito.

Preocupação cresce no Congresso

A cifra divulgada pelo Pentágono reforça o debate sobre a capacidade dos Estados Unidos de manter operações militares prolongadas utilizando equipamentos de alta tecnologia. Integrantes do Capitólio temem que o consumo acelerado dessas armas possa reduzir a disponibilidade de sistemas avançados considerados estratégicos para a defesa nacional.

De acordo com autoridades, o uso intensivo desse tipo de armamento logo nos primeiros dias da ofensiva ilustra a escala das operações conduzidas pelas forças norte-americanas contra o Irã.

Primeiros momentos da guerra marcaram ataques intensos

Imagens registradas no início do conflito mostram explosões e colunas de fumaça sobre Teerã durante as primeiras horas da guerra, em 28 de fevereiro. Os bombardeios fizeram parte da fase inicial da ofensiva conduzida pelos Estados Unidos.

O cálculo de US$ 5,6 bilhões considera apenas o valor das munições utilizadas nesse curto período inicial da campanha militar, o que evidencia o elevado custo operacional de ações militares de grande escala conduzidas com armamentos de última geração.