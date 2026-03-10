Putin e Trump discutem Irã, Ucrânia e Venezuela em telefonema

247 - O presidente russo, Vladimir Putin, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conversaram por telefone nesta segunda-feira (9), para discutir crises internacionais e temas de política global. A ligação, que durou cerca de uma hora e foi realizada por iniciativa da Casa Branca, abordou principalmente a situação no Irã, o conflito na Ucrânia e o cenário político e econômico na Venezuela.

De acordo com informações divulgadas pela agência russa TASS, com base em declarações do assessor do Kremlin Yury Ushakov, a conversa representou o primeiro contato telefônico público entre os dois líderes em mais de dois meses e ocorreu após a deflagração da guerra contra o Irã pelos Estados Unidos e Israel.

Irã foi tema central do diálogo

Segundo Ushakov, a questão iraniana dominou grande parte da conversa entre os dois chefes de Estado.

“Naturalmente, a ênfase foi colocada na situação em torno do conflito com o Irã”, afirmou o assessor presidencial russo.

Durante o telefonema, Putin apresentou propostas voltadas para uma solução política e diplomática da crise. De acordo com o representante do Kremlin, o líder russo expôs ideias baseadas em seus recentes contatos com líderes do Golfo, com o presidente iraniano Masoud Pezeshkian e com outros dirigentes da região.

Por sua vez, o presidente dos Estados Unidos compartilhou sua avaliação sobre o cenário atual no contexto da operação militar conjunta entre Estados Unidos e Israel.

“Houve uma troca de opiniões detalhada a esse respeito, que acredito ser útil para ambas as partes”, declarou Ushakov ao comentar a discussão sobre o Irã.

Ucrânia e perspectivas de negociações

O conflito na Ucrânia também ocupou parte relevante da conversa. De acordo com o assessor do Kremlin, Putin e Trump trocaram avaliações sobre a situação militar na linha de frente.

Segundo Ushakov, discutiu-se “a situação atual ao longo da linha de frente na Ucrânia, onde as forças russas têm avançado com bastante sucesso”.

Ele acrescentou que esse cenário, na avaliação russa, “deve encorajar o regime de Kiev a finalmente optar pela resolução do conflito por meio de negociações”.

Durante o diálogo, o presidente dos Estados Unidos manifestou interesse em encontrar uma solução para o conflito.

Trump demonstrou disposição para alcançar “um cessar-fogo e uma solução de longo prazo o mais rápido possível”, afirmou Ushakov.

O assessor também destacou que Moscou vê de forma positiva os esforços diplomáticos liderados pelo presidente norte-americano.

“Nós, por nossa vez, avaliamos positivamente os esforços de mediação empreendidos por Donald Trump pessoalmente e por sua equipe”, disse.

Situação na Venezuela e mercado de petróleo

Além das crises no Oriente Médio e na Europa Oriental, os dois líderes discutiram a situação da Venezuela. De acordo com o Kremlin, o tema foi abordado principalmente sob a perspectiva do impacto no mercado global de petróleo.

A análise incluiu possíveis consequências geopolíticas e econômicas relacionadas ao fornecimento de energia e à estabilidade do mercado internacional.

Diálogo construtivo

Após o telefonema, Ushakov descreveu a conversa como produtiva e direta.

Ele afirmou que o diálogo foi “profissional, aberto e construtivo, como geralmente ocorre nas conversas entre os líderes da Rússia e dos Estados Unidos”.

O assessor acrescentou que o conteúdo da ligação foi substancial e pode influenciar futuras discussões entre os dois países sobre diferentes temas da política internacional.

Segundo Ushakov, Trump também destacou a importância de manter canais regulares de comunicação entre Washington e Moscou. De acordo com ele, ambos os presidentes manifestaram disposição para continuar mantendo contato frequente.