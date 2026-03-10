Trump convida Erdogan a agredir o Irã e é tratado como "insano" por analista de segurança

247 - Uma publicação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nas redes sociais provocou forte repercussão entre analistas de segurança internacional ao sugerir que o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, deveria lançar ataques com mísseis contra o Irã. A mensagem, marcada por tom agressivo e provocativo, inclui insultos à nova liderança iraniana, Mojtaba Khamenei, e convoca Erdogan a agir militarmente.

A postagem foi repercutida pelo ex-militar estadunidense e ex-inspetor de armas da Organização das Nações Unidas (ONU) Scott Ritter, que reagiu duramente ao conteúdo. Segundo Ritter, o comportamento do presidente dos Estados Unidos representa um risco significativo, levando-o a defender a aplicação de mecanismos constitucionais para afastamento do cargo.

No texto divulgado nas redes sociais, Trump elogia Erdogan por seus discursos, mas questiona se o líder turco estaria disposto a agir militarmente. “Escute, senhor Erdogan – cara durão, muito durão, eu gosto de caras durões, não dos fracos, não dos perdedores – você faz grandes discursos, discursos fantásticos, todo mundo diz isso, discursos lindos... mas e os mísseis? Hein? Mísseis? Vamos, mostre-me os mísseis! Vamos fazer isso juntos, você e eu.”

Na mesma mensagem, Trump também faz ataques ao líder iraniano, utilizando termos depreciativos para se referir a ele. “Nós acabamos com esse Khamenei Jr. – o filho, pequeno Khamenei, não tão grande, muito fraco comparado ao pai, peso-leve total, perdedor total – nós o tiramos do caminho, fácil, muito fácil. Ninguém faz isso melhor do que nós. Ninguém".

O presidente dos Estados Unidos conclui a postagem pressionando Erdogan a escolher entre discursos ou ação militar. “Então, Erdogan – conversa ou ação? Discursos ou mísseis? Decida-se rápido, porque eu estou pronto. Sempre pronto. Tremendamente pronto. Podemos fazer isso acontecer – em grande escala. Vamos!”.

A declaração foi criticada por Scott Ritter, que classificou a postura do presidente norte-americano como alarmante. “Donald Trump literalmente enlouqueceu. Esse homem tem o dedo no gatilho nuclear. A 25ª Emenda é nossa única defesa. O Congresso se submeteu ao culto da personalidade. JD Vance, faça a coisa certa”, afirmou.

A 25ª Emenda da Constituição dos Estados Unidos estabelece mecanismos para afastamento do presidente quando ele é considerado incapaz de exercer suas funções. A referência feita por Ritter indica que, em sua avaliação, as declarações de Trump representam um risco grave para a segurança internacional.