Jeffrey Sachs alerta para estágio inicial de guerra mundial e debate expõe risco de escalada entre EUA, Rússia, China e Irã

247 – O economista Jeffrey Sachs voltou a fazer um alerta contundente sobre a crise internacional ao afirmar que o mundo já pode estar nos estágios iniciais de uma guerra mundial. A avaliação foi repercutida em um comentário exibido no programa Breaking Points, no YouTube, a partir de uma entrevista concedida por Sachs a Glenn Diesen.

No debate, os apresentadores analisam as declarações de Sachs e sustentam que a combinação entre a guerra na Ucrânia, a escalada no Oriente Médio, o envolvimento indireto de grandes potências e o risco nuclear compõe um quadro de conflito global difuso, marcado por guerras por procuração, pressões econômicas e disputas estratégicas entre Estados Unidos, Rússia e China.

Sachs vê papel central de Israel e dos Estados Unidos na escalada

Ao comentar a conjuntura, Sachs fez uma das declarações mais duras do programa. Segundo ele, “Israel é um Estado pária enlouquecido” e sua ação teria lançado o mundo não apenas em uma grave crise econômica, mas também “provavelmente na terceira guerra mundial”. Na leitura do economista, a postura de Washington em relação a Tel Aviv não é casual, mas parte de um projeto mais amplo de poder global.

A fala recuperada pelo programa também aponta para o peso do lobby israelense nos Estados Unidos. Segundo Sachs, essa influência impediria um exame mais crítico da escalada em curso. A gravidade da avaliação chamou a atenção dos apresentadores, que passaram a discutir não apenas o conteúdo do alerta, mas as implicações concretas de uma guerra em expansão.

Conflitos por procuração e o novo formato de uma guerra mundial

Um dos pontos centrais da análise apresentada no vídeo é a ideia de que uma guerra mundial no século XXI não necessariamente se pareceria com os grandes confrontos armados do século XX. Um dos comentaristas afirma que seria um erro imaginar a repetição literal da Primeira ou da Segunda Guerra Mundial, argumentando que o conflito global contemporâneo tende a assumir a forma de disputas indiretas, sanções, inteligência militar, apoio logístico e enfrentamentos regionais com participação de múltiplas potências.

Nesse sentido, a guerra na Ucrânia foi apresentada como exemplo decisivo. No programa, os comentaristas afirmam que o conflito já envolve toda a estrutura política, econômica e militar da Otan e dos Estados Unidos contra a Rússia, mesmo sem confronto direto e aberto entre tropas americanas e russas. A conclusão é direta: isso já seria, na prática, uma forma de guerra global.

O mesmo raciocínio foi estendido a outros teatros de crise. O debate cita Sudão, Síria, Líbia, Afeganistão, Iraque e agora o confronto em torno do Irã como exemplos de guerras internacionalizadas, nas quais diferentes atores estatais e não estatais disputam poder em escala regional e mundial. Para os apresentadores, esse é o verdadeiro rosto da guerra contemporânea.

Rússia, China e Irã entram no centro da equação estratégica

O programa também menciona relatos segundo os quais a Rússia estaria fornecendo inteligência ao Irã sobre posições e deslocamentos de tropas, navios e aeronaves dos Estados Unidos. Os comentaristas afirmam que isso faria sentido dentro da lógica estratégica atual, já que Moscou veria a crise como uma oportunidade semelhante àquela explorada por Washington na Ucrânia.

Na mesma linha, o vídeo afirma que há indícios de que a China poderia se preparar para oferecer assistência financeira, peças de reposição e componentes de mísseis ao Irã. Ainda que o programa reconheça que a dependência chinesa do petróleo iraniano não seja absoluta, a avaliação é de que a desestabilização da região afeta interesses energéticos importantes de Pequim.

A conclusão dos debatedores é que os Estados Unidos já atingiram interesses vitais de outras grandes potências. Por isso, a escalada deixaria de ser um problema apenas regional. Na leitura apresentada, quando Washington avança sobre áreas estratégicas sensíveis para Rússia e China, a crise passa a ser percebida por esses países como um movimento de cerco e contenção global.

Trump, rendição incondicional e a lógica da guerra sem limites

Outro ponto de forte tensão no debate foi a menção a uma declaração de Donald Trump sobre “rendição incondicional”. A expressão foi tratada como sinal de uma lógica de guerra total, em que não há espaço para acomodação diplomática e o resultado esperado é a submissão completa do adversário.

Os apresentadores associaram essa ideia a experiências históricas extremamente violentas. Um deles sustenta que impor rendição incondicional significa, na prática, empurrar sociedades inteiras para uma luta até a morte, já que o colapso do Estado derrotado abre caminho para destruição generalizada, ocupação militar e brutalidade contra a população civil.

No programa, também houve referência à Segunda Guerra Mundial e ao custo humano colossal de campanhas militares travadas até o limite. A argumentação é a de que exigências maximalistas tendem a fechar qualquer saída negociada e a empurrar os conflitos para níveis cada vez mais destrutivos.

Risco nuclear deixa de ser hipótese abstrata

O tema nuclear atravessa todo o debate. Em determinado momento, um dos comentaristas afirma que a chance de uso de armas nucleares não é zero, avaliando-a em cerca de 3%. Ainda que o número pareça baixo, a observação é feita justamente para sublinhar o caráter inadmissível de qualquer probabilidade concreta de catástrofe atômica.

A preocupação aumenta, segundo o programa, porque o cenário reúne potências nucleares e governos descritos como altamente ideologizados ou movidos por fanatismo religioso. Israel é citado como potência nuclear, e o Irã aparece no debate como uma teocracia inserida num ambiente de guerra em rápida deterioração.

Os comentaristas também mencionam declarações recentes de Benjamin Netanyahu, apresentadas como ameaçadoras. Segundo o relato feito no vídeo, o primeiro-ministro israelense teria prometido uma grande surpresa ao Irã, capaz de desestabilizar completamente o país, além de conclamar os iranianos a depor armas e se render, sob pena de morte. No debate, esse tipo de fala é tratado como mais um elemento de inquietação, sobretudo diante da ausência de mecanismos confiáveis de contenção.

Bunkers, alarmismo e preparação para o pior cenário

Num dos trechos mais inquietantes da conversa, os apresentadores comentam a informação de que um empresário especializado em bunkers apocalípticos teria afirmado possuir entre seus clientes dois integrantes graduados do governo Trump. Segundo esse relato, um deles teria perguntado: “Quando meu bunker ficará pronto?”

Embora um dos debatedores diga não saber se a história é verdadeira, ambos tratam o episódio como sintoma do nível de temor dentro do próprio establishment. A interpretação é clara: quando figuras ligadas ao poder começam a se preparar para o pior cenário, isso reforça a percepção de que o risco de uma escalada fora de controle está sendo levado a sério nos bastidores.

A crise pode remodelar a ordem internacional

O debate avança para uma comparação histórica com o período que antecedeu a Primeira Guerra Mundial. Um dos comentaristas sugere que, ainda que a atual crise não desemboque imediatamente numa guerra mundial clássica, ela já é capaz de romper ilusões, abalar equilíbrios e alterar drasticamente os cálculos estratégicos das potências.

Nessa leitura, a ofensiva dos Estados Unidos e de seus aliados não seria vista apenas como mais uma intervenção, mas como um teste para medir vulnerabilidades do poder americano, a resistência de sua infraestrutura militar e a coesão de suas alianças. O programa argumenta que países como China e Rússia observariam atentamente esses sinais, inclusive no que diz respeito à defesa de Taiwan e à capacidade americana de sustentar frentes simultâneas de confronto.

Os comentaristas afirmam que Washington não estaria preparado para um choque direto com Pequim em torno de Taiwan, inclusive por causa da dependência tecnológica de semicondutores. Um deles resume essa percepção ao afirmar que a questão não é movida por “direitos humanos e democracia”, mas pelos chips e pela centralidade industrial da ilha.

Bases, tropas e desgaste entre aliados dos Estados Unidos

O vídeo chama atenção ainda para o fato de que, mesmo sem uma invasão terrestre em grande escala, já existem militares americanos em solo da região, em bases avançadas, atuando no teatro de guerra e sofrendo baixas. Por isso, a distinção entre ter ou não boots on the ground seria, segundo os debatedores, cada vez menos convincente.

Além disso, o programa sugere que aliados tradicionais dos Estados Unidos estariam pagando um preço elevado pela nova escalada. Coreia do Sul e Japão são mencionados como economias fortemente dependentes do petróleo do Oriente Médio e, portanto, vulneráveis ao agravamento da crise regional.

Segundo a análise apresentada, a guerra não apenas ameaça a estabilidade estratégica, mas também aprofunda fissuras entre Washington e parceiros que dependem de previsibilidade econômica e segurança energética. O argumento final é que os custos dessa política ultrapassam em muito a relação bilateral dos Estados Unidos com Israel, atingindo o conjunto da economia mundial.

Uma advertência sobre a escalada sem retorno

Ao fim do debate, a principal preocupação expressa pelos comentaristas é a subida constante da chamada escada da escalada. O temor é que o conflito avance do choque em torno do petróleo para ataques à água, à infraestrutura civil e a condições básicas de sobrevivência, momento em que, segundo um dos participantes, “não há volta”.

É nesse contexto que o alerta de Jeffrey Sachs ganha centralidade. Para os debatedores, ele não está exagerando ao afirmar que o mundo já vive uma forma de guerra mundial. O que muda, segundo o programa, é a aparência do conflito: menos batalhas campais entre grandes exércitos e mais guerras por procuração, sanções, sabotagem, cerco econômico, inteligência militar compartilhada e permanência de um risco nuclear que, embora ainda contido, deixou de ser apenas teórico.

A mensagem final do vídeo é de inquietação profunda. O mundo, segundo essa análise, já entrou numa fase em que a rivalidade entre grandes potências deixou de ser administrável pelos velhos mecanismos do pós-guerra. E, diante da rapidez da deterioração, o problema já não é apenas saber quão ruim é a situação atual, mas quão pior ela ainda pode se tornar.