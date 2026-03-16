Ancelotti convoca seleção brasileira para amistosos contra França e Croácia

247 - O técnico Carlo Ancelotti anunciou nesta segunda-feira (16) a lista de jogadores convocados para defender a seleção brasileira nos amistosos contra França e Croácia, que serão disputados nos Estados Unidos. Os confrontos integram a preparação da equipe para a Copa do Mundo de 2026.

Segundo o treinador, a escolha dos atletas foi diretamente influenciada pelas condições físicas dos jogadores disponíveis. Lesões recentes de nomes importantes levaram a comissão técnica a priorizar atletas plenamente aptos para disputar partidas de alta intensidade em um período curto de preparação.

“A explicação da lista é que depende muito das lesões, obviamente. É uma lista criada com jogadores que estão 100% de condição física. Temos lesões importantes, como Militão, Bruno Guimarães, Estevão, Rodrygo, que desejamos uma rápida recuperação. Vamos jogar dois jogos muito importantes, de intensidade, com um prazo muito curto, incluindo a viagem. Então preferi chamar quem está 100%”, afirmou Ancelotti.

Entre os convocados, a lista apresenta novidades importantes. Foram chamados pela primeira vez neste ciclo o zagueiro Léo Pereira, do Flamengo, o meio-campista Gabriel Sara, do Galatasaray, o atacante Igor Thiago, do Brentford, e o jovem Rayan, do Bournemouth.

De acordo com o treinador, a inclusão de novos nomes também faz parte do processo de avaliação dentro da seleção.

“Quando chamamos jogadores novos, queremos saber como se incorporam no nosso ambiente, caráter. Sabemos perfeitamente como estão jogando, porque temos avaliações de cada jogador que está e não está na lista”, declarou.

Lista de convocados

Goleiros:

Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr) e Ederson (Fenerbahçe)

Defensores

Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Al-Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG) e Wesley (Roma)

Meio-campistas

Andrey Santos (Chelsea), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad) e Gabriel Sara (Galatasaray)

Atacantes

Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), João Pedro (Chelsea), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth) e Vinicius Junior (Real Madrid)

Amistosos fazem parte da preparação para o Mundial

O Brasil enfrentará a França na quarta-feira (26), em Boston, e a Croácia na segunda-feira (31), em Orlando. Os dois confrontos servirão como testes importantes antes da convocação definitiva para a Copa do Mundo.

Depois desses compromissos, a seleção ainda disputará outros amistosos preparatórios. A equipe jogará contra o Panamá no sábado (31 de maio), no Maracanã, e enfrentará o Egito na sexta-feira (6 de junho), em Cleveland, também nos Estados Unidos.

Agenda da seleção até a Copa do Mundo

A convocação final para o Mundial está prevista para domingo (18 de maio). A preparação específica para a competição deve começar na segunda-feira (25 de maio), na Granja Comary, em Teresópolis.

A delegação brasileira viajará para os Estados Unidos no domingo (1º de junho). No torneio, o Brasil integra o Grupo C.

A estreia será contra o Marrocos na sexta-feira (13 de junho), em Nova Jersey, às 19h (horário de Brasília). Na sequência, a equipe enfrentará o Haiti na quinta-feira (19), na Filadélfia, às 22h, e encerrará a fase de grupos diante da Escócia na terça-feira (24), em Miami, às 19h.

Desde que assumiu o comando da seleção brasileira, Carlo Ancelotti dirigiu a equipe em oito partidas. O retrospecto é de quatro vitórias, dois empates e duas derrotas, com 14 gols marcados e cinco sofridos.

Brasil na expectativa dos nomes mais cotados para a Copa do Mundo

A convocação e a proximidade dos amistosos aumentaram o interesse do público nas plataformas digitais. Dados do Google Trends demonstram que torcedores passaram a buscar com mais frequência informações sobre a lista de jogadores e detalhes das partidas da seleção brasileira.