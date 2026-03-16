México marca recorde mundial do Guinness com maior aula de futebol do mundo

CIDADE DO MÉXICO, 15 Mar (Reuters) - O México conquistou um recorde mundial do Guinness neste domingo com a maior aula de futebol do mundo, que reuniu mais de 9.000 pessoas na capital do país.

Um total de 9.500 pessoas participaram da aula de aproximadamente 40 minutos no Zócalo da Cidade do México, quebrando o recorde de 1.038 que havia sido estabelecido na cidade norte-americana de Seattle em 2025.

"Hoje, 9.500 pessoas participaram. Por isso, tenho a sorte de poder dizer a vocês que, a partir de agora, são oficialmente incríveis, muitas felicitações", disse o juiz do Guinness World, Alfredo Arista, no final da aula.

O recorde do Guinness faz parte das atividades que o México organizou em torno da Copa do Mundo, que será realizada de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, México e Canadá.

A primeira partida será disputada entre as seleções do México e da África do Sul no estádio Azteca, que sediará a partida de abertura de uma Copa do Mundo pela terceira vez, depois de já ter sido sede em 1970 e 1986.

"Com esse recorde, a cidade envia uma mensagem ao mundo: 'O esporte, o futebol, é a linguagem universal, uma linguagem de paz que não precisa de tradução'. Parabéns Cidade do México, hoje damos o pontapé inicial na Copa do Mundo", disse a prefeita da Cidade do México, Clara Brugada.

Durante a aula, homens e mulheres de todas as idades seguiram as instruções dos professores e de alguns ex-jogadores de futebol mexicanos que ministraram a aula em um palco.