Cinema latino-americano: Brasil e México acumulam troféus internacionais e lideram ranking de premiações

247 - Brasil e México lideram o ranking de países latino-americanos mais premiados nas principais cerimônias do cinema internacional, com oito vitórias cada, segundo levantamento inédito da Nexus – Pesquisa e Inteligência de Dados. A Argentina aparece em terceiro lugar, com sete troféus. Entre os destaques brasileiros estão os filmes Ainda Estou Aqui, vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional em 2025, e O Agente Secreto, que conquistou o Globo de Ouro de Melhor Filme em Língua Não Inglesa em 2026. As informações são da CNN Brasil.

Central do Brasil (1998), de Walter Salles, segue como o filme brasileiro mais premiado, com três troféus: Bafta, Globo de Ouro e Urso de Ouro. Em termos de indicações, o México lidera entre os países latino-americanos, com 95 nomeações distribuídas em 76 filmes. O Brasil aparece em segundo lugar, com 90 indicações por 72 produções. O país é o único da América Latina a ter disputado o Oscar de Melhor Filme por dois anos consecutivos, com Ainda Estou Aqui e O Agente Secreto. Ambos os longas são também os filmes latino-americanos com mais indicações nas premiações analisadas, com cinco cada.

O filme latino-americano mais premiado é Roma (2018), do mexicano Alfonso Cuarón, que conquistou quatro troféus: Oscar, Globo de Ouro, Leão de Ouro e Bafta. Já o brasileiro Walter Salles é o cineasta latino-americano com mais indicações, totalizando 16 nomeações por seis produções diferentes.