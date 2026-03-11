New Yorker aposta em vitória de “O Agente Secreto” no Oscar

247 - A revista americana The New Yorker, uma das publicações culturais mais influentes dos Estados Unidos, divulgou suas previsões para o Oscar 2026 e apontou o filme brasileiro “O agente secreto”, de Kleber Mendonça Filho, como favorito na categoria de melhor filme internacional. A cerimônia da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood está marcada para o próximo domingo (15) e terá apresentação do comediante Conan O’Brien.

A publicação também destacou o desempenho de Wagner Moura no longa brasileiro, afirmando que o ator “deveria ganhar” o prêmio de melhor ator, embora a previsão da revista indique a vitória de Michael B. Jordan por sua atuação em “Pecadores”.

Favoritismo brasileiro no Oscar 2026

A aposta da The New Yorker indica a possibilidade de mais um triunfo brasileiro na premiação. No ano anterior, o Brasil venceu o Oscar de melhor filme internacional com “Ainda estou aqui”, e a revista acredita que o país pode repetir o feito agora com “O agente secreto”.

O longa dirigido por Kleber Mendonça Filho tem recebido elogios da crítica internacional, e o reconhecimento da publicação americana reforça a repercussão positiva do filme no circuito cinematográfico global. Além da indicação para o prêmio internacional, a atuação de Wagner Moura tem sido apontada como um dos pontos mais fortes da produção.

Outras apostas da revista para a premiação

Nas demais categorias principais, a revista americana indicou “Uma batalha após a outra” como provável vencedor de melhor filme. O diretor Paul Thomas Anderson, responsável pela obra, também aparece como favorito nas categorias de melhor direção e melhor roteiro adaptado.

Já o filme “Pecadores”, protagonizado por Michael B. Jordan, foi apontado como provável vencedor de melhor roteiro original.

Entre as interpretações individuais, a revista indicou Jessie Buckley, por “Hamnet: a vida antes de Hamlet”, como favorita ao prêmio de melhor atriz. Na categoria de melhor atriz coadjuvante, a aposta é Amy Madigan, por “A hora do mal”. Já para melhor ator coadjuvante, a previsão é Sean Penn, por “Uma batalha após a outra”.