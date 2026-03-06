Tânia Maria diz que não irá à cerimônia do Oscar em Los Angeles

247 - A atriz potiguar Tânia Maria, conhecida por interpretar Dona Sebastiana no filme O Agente Secreto, anunciou que não viajará para a cerimônia do Oscar, marcada para o dia 15 de março em Los Angeles.

A decisão foi comunicada pela própria atriz, de 79 anos, por meio de um vídeo publicado nas redes sociais na quinta-feira (5). Na gravação, ela afirmou que acompanhará a premiação diretamente do Brasil e aproveitou para convidar o público a torcer pelo cinema nacional.“O Brasil precisa de gente para brilhar aqui também. Vamos ficar na torcida aqui no Brasil. Eu fico para brilhar com vocês", declarou a artista.

O motivo da ausência da atriz na cerimônia internacional não foi detalhado. Nos últimos meses, no entanto, Tânia Maria chegou a adotar medidas para tentar viabilizar a viagem aos Estados Unidos. Após mais de seis décadas fumando, ela decidiu abandonar o cigarro com o objetivo de melhorar as condições de saúde para enfrentar o deslocamento.

A atriz também procurou acompanhamento médico por causa de um quadro de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, doença associada ao longo histórico de tabagismo. Apesar do esforço para preparar o corpo para a viagem, ela acabou optando por permanecer no país durante a premiação.

O filme O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho e protagonizado por Wagner Moura, conquistou destaque internacional e concorre a quatro estatuetas na edição deste ano do Oscar. A produção disputa as categorias de Melhor seleção de elenco, Melhor filme internacional, Melhor ator — pela atuação de Wagner Moura — e Melhor filme.Embora não tenha sido indicada oficialmente à premiação, Tânia Maria recebeu reconhecimento da crítica especializada pela atuação no longa. Publicações internacionais como Variety e The Hollywood Reporter chegaram a citá-la como possível candidata à indicação de Melhor Atriz Coadjuvante, mas seu nome acabou ficando fora da lista final de indicados.

No filme, a atriz interpreta Sebastiana, proprietária de apartamentos em Recife que acolhe refugiados e abriga o personagem Marcelo, vivido por Wagner Moura. A atuação foi amplamente elogiada pela naturalidade e pela força dramática da personagem.



Natural do interior do Rio Grande do Norte, Tânia Maria vive no povoado Santo Antônio da Cobra, na zona rural do município de Parelhas. Antes de ingressar no cinema, ela trabalhava como artesã e costureira — atividades que continua exercendo mesmo após ganhar notoriedade nas telas.A carreira artística começou relativamente tarde. Em 2019, aos 72 anos, ela participou como figurante do filme Bacurau, dirigido por Juliano Dornelles e Kleber Mendonça Filho. Durante as gravações, a potiguar criou laços com a equipe de produção, incluindo o diretor e o preparador de elenco Leonardo Lacca.

A experiência abriu caminho para novos convites e consolidou sua entrada definitiva no audiovisual. Desde então, Tânia Maria participou de diversos projetos e já soma pelo menos cinco produções no currículo.novos trabalhos

Além de O Agente Secreto, a atriz também integrou o elenco do filme “Seu Cavalcanti” e participou das gravações da série policial “Delegado”, que tem estreia prevista para 2026.Ela também atua no longa Yellow Cake, que representou o Brasil no Festival de Roterdã. O currículo inclui ainda o curta-metragem “O Dilema das Rosas”, dirigido por Miguel Victor, e os longas “Almeidinha”, de Gustavo Guedes e Julio Castro, além de “Adoção”, dirigido por Allan Deberton.

Mesmo sem comparecer à cerimônia em Los Angeles, Tânia Maria afirmou que continuará torcendo pelo sucesso do filme brasileiro na premiação internacional, reforçando o orgulho de ver a produção nacional ganhar destaque no cenário mundial.