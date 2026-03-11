Academia anuncia Wagner Moura como um dos apresentadores do Oscar 2026

247 - O ator brasileiro Wagner Moura foi anunciado como um dos apresentadores da cerimônia do Oscar 2026. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (11) pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Além de disputar o prêmio de melhor ator, Moura participará da premiação ao longo da noite como um dos responsáveis por apresentar categorias e filmes indicados. As informações são do G1.

Segundo a Academia, o brasileiro fará uma participação relacionada ao longa "O agente secreto". Durante a cerimônia, Moura apresentará seu filme na categoria de Melhor Seleção de Elenco, novidade introduzida na premiação. Cada obra indicada terá um representante responsável por falar sobre o respectivo filme durante a apresentação da categoria. Além do filme brasileiro, também concorrem os longas Hamnet, Marty Supreme, Uma batalha após a outra e Pecadores.

A Academia divulgou ainda outros nomes que participarão da cerimônia como apresentadores. Entre eles estão Nicole Kidman, Jimmy Kimmel e Pedro Pascal. Em anúncios anteriores, a organização também confirmou a participação de Robert Downey Jr., Anne Hathaway, Paul Mescal, Chris Evans, Demi Moore e Gwyneth Paltrow. A apresentação principal do evento ficará a cargo do comediante e apresentador Conan O'Brien. A cerimônia do Oscar 2026 será realizada neste domingo (15).