247 - Dois navios da Marinha do México chegaram a Cuba nesta sexta-feira (13), transportando cerca de 1.000 toneladas de alimentos, medicamentos e insumos médicos. Trata-se da terceira remessa de ajuda humanitária enviada ao país caribenho em cerca de um mês. De acordo com a televisão estatal cubana, os navios Papaloapan e Huasteco atracaram no porto de Havana, onde ocorreu a cerimônia de recepção da carga.

Segundo a AFP, a ajuda integra uma série de envios organizados pelo governo da presidente mexicana Claudia Sheinbaum. O México já enviou à ilha mais de 3.000 toneladas de ajuda material nas últimas semanas. A maior parte dos produtos é composta por alimentos destinados a mitigar os efeitos da crise econômica enfrentada pelo país.

Durante a recepção dos navios, a ministra do Comércio Interior de Cuba, Betsy Díaz, agradeceu o apoio mexicano. Ela afirmou: "Obrigada, México, mais uma vez". A ministra informou que a carga inclui itens alimentícios, como leite e feijões, além de medicamentos e insumos médicos. Segundo Díaz, parte do material foi doado pela população mexicana.

Campanhas de solidariedade

A televisão cubana relatou que uma parcela dos alimentos enviados foi arrecadada por civis no México, em campanhas de solidariedade voltadas ao apoio à população cubana. Outra parte das doações foi organizada pelo jornal mexicano La Jornada. Cuba, país com cerca de 9,6 milhões de habitantes, atravessa uma crise econômica considerada grave, resultado direto da pressão dos Estados Unidos. A situação foi agravada pela interrupção do fornecimento de petróleo da Venezuela, em janeiro, após o sequestro do presidente Nicolás Maduro.

O texto também menciona um bloqueio petroleiro criminoso de fato imposto por Washington à ilha. Em declaração transmitida por rádio e televisão nesta sexta-feira (13), o presidente cubano Miguel Díaz-Canel confirmou que o governo mantém conversas com Washington. Na mesma ocasião, ele elogiou o apoio oferecido pela presidente mexicana Claudia Sheinbaum.