Neymar cita tristeza após ser rifado da lista de Ancelotti

247 - O atacante Neymar se manifestou publicamente após ficar de fora da mais recente convocação da seleção brasileira, comandada por Carlo Ancelotti. As declarações foram feitas durante participação em um evento da Kings League e divulgadas pelo jornal O Globo.

Visivelmente abatido, o jogador do Santos Futebol Clube reconheceu o impacto da ausência na lista, mas demonstrou confiança na possibilidade de disputar a próxima Copa do Mundo. — "Vou falar porque não dá para deixar em branco. Obviamente estou chateado e triste por não ter sido convocado, mas o foco continua dia após dia, treino após treino e jogo após jogo. Nós vamos conseguir o nosso objetivo. Ainda falta uma convocação final e o sonho continua" — declarou.

Apesar da frustração, Neymar participou normalmente do evento esportivo, onde inclusive marcou um gol em cobrança de pênalti, demonstrando que segue ativo dentro de campo enquanto busca recuperar espaço na seleção.

Do lado da comissão técnica, Ancelotti reforçou que a ausência do atacante não está relacionada à sua qualidade técnica, mas sim à condição física atual. — "É uma avaliação física. Não é uma avaliação técnica. Neymar com bola está muito bem. Para a comissão técnica, para mim, não está no 100% de suas possibilidades. Ele tem que trabalhar para estar em 100% das suas possibilidades. Esta é uma opinião minha e de toda a comissão que vê e verá os jogos dele nos próximos meses" — explicou o treinador.

A declaração indica que o retorno de Neymar à equipe nacional ainda é possível, desde que o jogador atinja o nível físico considerado ideal pela comissão técnica. A expectativa é que o desempenho do atacante nas próximas partidas pelo Santos seja determinante para uma eventual convocação futura.

Com a proximidade da definição da lista final para a Copa, a situação do camisa 10 segue como um dos principais pontos de atenção no cenário da seleção brasileira. Enquanto isso, Neymar aposta na recuperação plena e na sequência de jogos para manter vivo o objetivo de disputar mais um Mundial.

Jogadores na pré-lista

Entre os nomes que aparecem na relação preliminar divulgada estão atletas que atuam no futebol brasileiro e também em ligas europeias. A lista inclui jogadores de diferentes setores do campo.

Entre os goleiros, aparece Hugo Souza, do Corinthians. Na defesa, os nomes citados são Léo Pereira, do Flamengo; Fabrício Bruno, do Cruzeiro; Bremer, da Juventus; Alex Sandro, também do Flamengo; e Vitinho, do Botafogo.

No meio-campo, aparecem Danilo, do Botafogo, e Gabriel Sara, do Galatasaray.

Já no setor ofensivo, a pré-lista conta com Igor Thiago, do Brentford; Endrick, do Lyon; Rayan, do Bournemouth; Kaio Jorge, do Cruzeiro; e Vitor Roque, do Palmeiras.

A convocação final que definirá os jogadores presentes nos amistosos será anunciada por Carlo Ancelotti na próxima segunda-feira.