Neymar afirma que curtiu foto por engano e critica reação nas redes

247 - O jogador Neymar, de 34 anos, comentou nas redes sociais a repercussão causada após uma curtida em uma foto da modelo francesa Pauline Tantot, de 31 anos. A interação gerou comentários de usuários que passaram a marcar Bruna Biancardi, esposa do atleta, na publicação.

Segundo informações divulgadas nas redes sociais, o episódio ganhou visibilidade depois que seguidores notaram a curtida do jogador na imagem da modelo e passaram a comentar o caso. Diante da repercussão, Neymar decidiu se manifestar publicamente para explicar a situação.

Em comentário feito na página do Instagram @segueacami, o atleta afirmou que a curtida ocorreu por engano e disse não ter percebido inicialmente o ocorrido. “Foi uma curtida sem querer, eu nem tinha visto isso (amigos me avisaram) ... Quem me segue sabe que quase não curto fotos de mulher, justamente para não causar isso”, escreveu.

O jogador também criticou a reação de parte dos usuários nas redes sociais, que passaram a comentar o episódio. Para Neymar, a forma como algumas pessoas interpretam esse tipo de interação nas plataformas digitais é exagerada.

“Hoje em dia, é muito doentio a forma como reagem a curtidas no Instagram (que, por incrível que pareça, serve para isso)”, afirmou o atleta.

A declaração ocorreu após o episódio gerar debate entre usuários da rede social, que passaram a discutir a interação do jogador com a publicação da modelo francesa.