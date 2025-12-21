Neymar promete fazer o “impossível” para ganhar a Copa de 2026: “alô, Ancelotti, ajuda nós!”

247 - O jogador Neymar prometeu “fazer o impossível” para buscar o hexacampeonato da seleção brasileira e mandou um recado ao técnico Carlo Ancelotti.

“Vamos fazer o impossível para trazer a Copa para o Brasil. O possível e o impossível. Em julho, vocês podem me cobrar. Alô, Ancelotti, ajuda nós!”, disse o camisa 10 do Santos, neste sábado (20), no palco do show do cantor Thiaguinho, em São Paulo.

No Santos, o camisa 10 conviveu com lesões. O jogador disputou 28 partidas, com 11 gols e quatro assistências. O contrato com o clube acaba em dez dias, e as partes negociam uma renovação por mais seis meses.

Carreira

Clubes

Revelado pelo Santos, em São Paulo, o atacante também jogou no Barcelona, da Espanha, e pelo Paris Saint-Germain, da França, antes de chegar ao Al-Hilal, da Arábia Saudita.

O período mais vitorioso pelo clube catalão ocorreu na temporada 2014/2015. Naquele ciclo, Neymar integrou o elenco que levantou troféus de grande relevância, como a Liga dos Campeões da Europa, a La Liga e a Copa do Rei, além do título da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, conquistado em 2015.

No Paris Saint-Germain, onde atuou entre 2017 e 2023, o jogador acumulou mais de dez conquistas. Entre elas estão títulos do Campeonato Francês, da Copa da França, da Copa da Liga Francesa e da Supercopa da França, consolidando sua passagem como uma das mais expressivas da história recente do clube. No futebol saudita, com o Al-Hilal, Neymar também alcançou sucesso ao vencer o Campeonato Saudita na temporada 2023/2024.

Seleção brasileira

Vestindo a camisa da seleção brasileira, Neymar conquistou a Copa das Confederações, em 2013, e a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 2016. O atacante disputou ainda três edições da Copa do Mundo, nos anos de 2014, 2018 e 2022, e permanece elegível para integrar o elenco brasileiro no Mundial de 2026.