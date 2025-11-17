“Neymar tem seis meses para chegar à lista final da Copa”, diz Ancelotti

247 - O treinador da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, afirmou em coletiva que o atacante Neymar tem “seis meses para chegar à lista final”. A declaração foi dada durante entrevista realizada em Lille, França, onde o Brasil encara a Tunísia em amistoso na próxima terça-feira (18).

“O Neymar está na lista dos jogadores que podem estar no Mundial. Agora ele tem seis meses para chegar à lista final. Nós só temos que fazer uma coisa: observá-lo, como fazemos com os outros, para tentar não cometer erros na lista definitiva”, disse o técnico italiano.

O comandante ressaltou que a principal condição para a convocação é a consistência na forma física e o nível de desempenho após o recente retorno de Neymar aos 90 minutos na vitória do Santos Futebol Clube por 1 a 0 sobre o Palmeiras. O jogador, que não atuava por inteiro desde 31 de agosto, quando enfrentou o Fluminense, enfrentou problemas musculares e precisou de tempo para recuperação.

Ancelotti lembrou que Neymar se recuperou da lesão no músculo reto femoral da coxa direita e enfatizou: “Ele se recuperou, felizmente, da lesão que teve. Agora tem seis meses para jogar. A verdade é que o Campeonato Brasileiro termina em 7 de dezembro, mas depois tem as férias. E depois, quando o Campeonato Brasileiro começar de novo, ele terá tempo para mostrar todas as suas qualidades e também suas condições físicas.”

Renovação

Ao ser questionado sobre uma possível renovação para continuar treinando a Seleção após a Copa, Ancelotti admitiu que existem negociações. “Sim, [a renovação] é possível, porque já me encontro muito bem aqui. Não tenho outra ideia que não seja, de momento, a Seleção Brasileira. [Mas] para seguir, temos que ser dois, a CBF e eu”, disse.

O italiano ainda brincou que a renovação poderia ocorrer antes da competição. “Não temos pressa para fazê-lo. A ideia pode ser seguir, eu não tenho problema. A verdade é que o contrato antes do Mundial é muito mais barato. E depois do Mundial pode ser muito mais caro”, completou em tom bem-humorado.