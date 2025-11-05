“Falta de respeito”: imprensa estrangeira repercute constrangimento de Ancelotti em evento da CBF

247 - Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, viveu uma situação desconfortável durante o 2º Fórum Brasileiro de Treinadores de Futebol, realizado nesta terça-feira (4) na sede da CBF, no Rio de Janeiro. O episódio, marcado por críticas de treinadores brasileiros à presença de estrangeiros no futebol nacional, repercutiu na imprensa internacional, especialmente na Argentina e na Itália. As informações são de Gabriel Teles, da CNN Brasil.

O jornal argentino Infobae descreveu o momento como um episódio em que “o envergonharam”, ao relatar que Emerson Leão, ex-goleiro campeão mundial em 1970, criticou abertamente a contratação de técnicos estrangeiros enquanto Ancelotti estava presente e sentado ao lado do orador. Segundo o veículo, as imagens do evento “não passaram despercebidas e geraram debate no país vizinho”.

Outro jornal argentino, o Olé, classificou o episódio como “insólito e constrangedor”, destacando que o encontro — planejado como uma homenagem aos grandes técnicos do futebol brasileiro — acabou sendo marcado pelo desconforto do comandante da Seleção.

Na Itália, o portal Fanpage chamou a situação de “uma falta de respeito” e afirmou que Ancelotti chegou a parecer “desconcertado” diante das falas sobre a presença de estrangeiros no comando do futebol brasileiro. Segundo o site, o evento, que deveria ser uma celebração, acabou se transformando em um palco de discussões sobre a identidade nacional do esporte.

Além de Leão, o técnico Oswaldo de Oliveira também se manifestou durante o fórum. Ele afirmou que, no futuro, espera ver novamente um brasileiro no comando da Seleção, “depois que Ancelotti for campeão”. Apesar da ressalva, reconheceu que, no momento, o treinador italiano é “a melhor opção disponível”.

Com 66 anos, Carlo Ancelotti soma seis jogos à frente da Seleção Brasileira, com três vitórias, um empate e duas derrotas. Contratado com o objetivo de preparar a equipe para a Copa do Mundo de 2026, o técnico vem sendo observado de perto tanto pela imprensa nacional quanto internacional — agora, não apenas pelos resultados dentro de campo, mas também pelo clima de tensão fora dele.