Convocação de Richarlison gera polêmica entre especialistas: “teimosia”

247 - A convocação de Richarlison para os amistosos da Data Fifa de novembro provocou críticas entre comentaristas esportivos. O jornalista Lucas Musetti classificou a decisão do técnico italiano Carlo Ancelotti, atual comandante da seleção brasileira, como “teimosia”. A análise foi publicada nesta segunda-feira (3) pelo UOL Esporte, que destacou as divergências em torno da lista divulgada.

Entre os convocados, Vitor Roque e Fabinho surgem como novidades, enquanto Richarlison, João Pedro e Matheus Cunha retornam ao grupo ofensivo. Para Musetti, o desempenho do atacante do Tottenham não sustenta nova oportunidade.

“Dentro dessa lista de vários testes que eu gosto, o Richarlison me incomoda mais porque ele teve espaço e oportunidade nessa seleção e não justificou. Acho que apenas o Ancelotti conhecê-lo e confiar não pode ser justificativa para essa convocação”, afirmou o jornalista.

Musetti citou os números da temporada: 16 jogos, sendo 10 como titular, e apenas três gols marcados. Para ele, o rendimento é insuficiente para justificar a escolha.

“Se ele não está fazendo gol nem no clube dele, nem na seleção, e não é um líder, não existe motivo além da confiança do treinador. Por isso que eu acho que é teimosia e não apenas uma insistência”, completou.

Repercussão a nível nacional na internet

Dados do Google Trends demonstram apelo em todo o território nacional para a convocação da seleção brasileira, sobretudo na região Nordeste.