Ancelotti anuncia convocação para jogos da seleção brasileira. Veja a lista
A equipe fará duas partidas na Europa em novembro
247 - O treinador da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, anunciou nesta segunda-feira (3) a lista de jogadores convocados para defender a equipe nos amistosos contra Senegal e Tunísia nesta Data Fifa de novembro.
A seleção brasileira jogará contra os senegaleses no dia 15, às 13h (de Brasília), em Londres. Em 18 de novembro, a equipe de Ancelotti pegará a Tunísia, na França, às 16h30. Serão os dois últimos jogos do Brasil neste ano.
A seleção iniciará os treinos na capital inglesa no dia 10, no CT do Arsenal. Em 14 de novembro, a equipe treinará no Emirates Stadium, onde vai acontecer a partida contra Senegal no dia seguinte, um sábado.
No domingo, os jogadores treinarão na Inglaterra e viajam para Lille, na França. A seleção fará somente um treino em solo francês, na segunda, e disputará o jogo contra a Tunísia na terça.
Eliminatórias
A seleção brasileira terminou as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 em 5° lugar, com 28 pontos, atrás do Uruguai (28 pontos) em 4°. A Argentina ficou na 1ª posição, com 38 pontos. O Equador apareceu na 2ª colocação (29 pontos) e a Colômbia (28 pontos) na 3ª. O Paraguai ficou em 6°. Os seis primeiros lugares garantiram vaga para a competição do próximo ano.
A Bolívia, que ficou em 7° lugar, disputará a repescagem para a Copa de 2026.
Confira agora a lista de Ancelotti:
Goleiros
Bento (Al-Nassr)
Ederson (Fenerbahce)
Hugo Souza (Corinthians)
Defensores
Danilo (Flamengo)
Eder Militão (Real Madrid)
Fabrício Bruno (Cruzeiro)
Gabriel Magalhães (Arsenal)
Marquinhos (PSG)
Laterais-direitos
Paulo Henrique (Vasco)
Wesley (Roma)
Laterais-esquerdos
Alex Sandro (Flamengo)
Caio Henrique (Monaco)
Luciano Juba (Bahia)
Meio-campistas
Andrey Santos (Chelsea)
Bruno Guimarães (Newcastle)
Casemiro (Manchester United)
Fabinho (Al-Ittihad)
Lucas Paquetá (West Ham)
Atacantes
Estêvão (Chelsea)
João Pedro (Chelsea)
Luiz Henrique (Zenit)
Matheus Cunha (Manchester United)
Richarlison (Tottenham)
Rodrygo (Real Madrid)
Vitor Roque (Palmeiras)
Vini Jr. (Real Madrid)