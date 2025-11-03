TV 247 logo
      Ancelotti anuncia convocação para jogos da seleção brasileira. Veja a lista

      A equipe fará duas partidas na Europa em novembro

      Carlo Ancelotti (Foto: Reprodução/Uol)

      247 - O treinador da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, anunciou nesta segunda-feira (3) a lista de jogadores convocados para defender a equipe nos amistosos contra Senegal e Tunísia nesta Data Fifa de novembro.

      A seleção brasileira jogará contra os senegaleses no dia 15, às 13h (de Brasília), em Londres. Em 18 de novembro, a equipe de Ancelotti pegará a Tunísia, na França, às 16h30. Serão os dois últimos jogos do Brasil neste ano.

      A seleção iniciará os treinos na capital inglesa no dia 10, no CT do Arsenal. Em 14 de novembro, a equipe treinará no Emirates Stadium, onde vai acontecer a partida contra Senegal no dia seguinte, um sábado. 

      No domingo, os jogadores treinarão na Inglaterra e viajam para Lille, na França. A seleção fará somente um treino em solo francês, na segunda, e disputará o jogo contra a Tunísia na terça.

      Eliminatórias

      A seleção brasileira terminou as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 em 5° lugar, com 28 pontos, atrás do Uruguai (28 pontos) em 4°. A Argentina ficou na 1ª posição, com 38 pontos. O Equador apareceu na 2ª colocação (29 pontos) e a Colômbia (28 pontos) na 3ª. O Paraguai ficou em 6°. Os seis primeiros lugares garantiram vaga para a competição do próximo ano. 

      A Bolívia, que ficou em 7° lugar, disputará a repescagem para a Copa de 2026. 

      Confira agora a lista de Ancelotti:

      Goleiros

      Bento (Al-Nassr)

      Ederson (Fenerbahce) 

      Hugo Souza (Corinthians) 

      Defensores

      Danilo (Flamengo) 

      Eder Militão (Real Madrid) 

      Fabrício Bruno (Cruzeiro) 

      Gabriel Magalhães (Arsenal) 

      Marquinhos (PSG)

      Laterais-direitos

      Paulo Henrique (Vasco) 

      Wesley (Roma)

      Laterais-esquerdos

      Alex Sandro (Flamengo) 

      Caio Henrique (Monaco) 

      Luciano Juba (Bahia)

      Meio-campistas

      Andrey Santos (Chelsea)

      Bruno Guimarães (Newcastle)

      Casemiro (Manchester United)

      Fabinho (Al-Ittihad)

      Lucas Paquetá (West Ham)

      Atacantes

      Estêvão (Chelsea) 

      João Pedro (Chelsea) 

      Luiz Henrique (Zenit) 

      Matheus Cunha (Manchester United) 

      Richarlison (Tottenham) 

      Rodrygo (Real Madrid) 

      Vitor Roque (Palmeiras)

      Vini Jr. (Real Madrid) 

