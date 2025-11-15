Brasil joga bem e bate Senegal por 2 a 0

247 - A seleção brasileira voltou a campo neste sábado (15) com a missão de dar uma resposta após a traumática derrota para o Japão, sofrida um mês antes. O revés por 3 a 2 havia exposto fragilidades coletivas e individuais, colocando o time sob questionamentos. Em Londres, diante de 58.657 torcedores no Emirates Stadium, o Brasil apresentou uma postura mais sólida e ofensiva ao vencer Senegal por 2 a 0.

A partida mostrou que as falhas vistas contra os japoneses influenciaram diretamente as escolhas de Carlo Ancelotti. O treinador abandonou o 3-2-5, recorrendo ao 4-2-4, que contou com Éder Militão atuando pela primeira vez como lateral-direito. O ajuste também buscava corrigir o desempenho defensivo: até o tropeço para o Japão, a equipe havia sofrido apenas um gol sob o comando do italiano — na derrota para a Bolívia, pelas Eliminatórias.

Do meio para a frente, o quarteto formado por Vinicius Junior, Rodrygo, Matheus Cunha e Estêvão funcionou com fluidez. Todos conseguiram infiltrar a defesa adversária, e o jovem do Chelsea teve papel decisivo ao abrir o placar. Aos 27 minutos, após um desvio na zaga senegalesa em lance iniciado por Casemiro, Estêvão aproveitou a sobra e bateu colocado para fazer 1 a 0.

Pouco depois, aos 35, Casemiro voltou a aparecer como elemento surpresa na área. Após cobrança de falta executada por Rodrygo, o volante dominou com tranquilidade e finalizou com precisão, ampliando o marcador. Senegal tentou pressionar no fim da primeira etapa, mas o Brasil manteve o controle e levou a vantagem para o intervalo.

Na volta para o segundo tempo, os senegaleses intensificaram sua presença no ataque e quase diminuíram após erro de Ederson. Iliman Ndiaye ficou com a bola, mas desperdiçou a chance aos seis minutos. Ancelotti manteve a serenidade e só mexeu no time quando Gabriel Magalhães sofreu lesão, sendo substituído por Wesley. A pausa também serviu para a entrada de João Pedro no lugar de Matheus Cunha.

Sem alterações drásticas, o treinador evitou que a equipe se desorganizasse, como ocorreu no jogo anterior. O Brasil manteve o volume ofensivo, embora tenha faltado precisão para transformar as ocasiões criadas em mais gols. Os contra-ataques foram constantes, mas o placar permaneceu em 2 a 0. A defesa, por outro lado, não deu margem para reação senegalesa.

Este foi o segundo encontro entre as seleções nesse ciclo. Em junho de 2023, ainda sob o comando interino de Ramon Menezes, o Brasil havia perdido por 4 a 2 para Senegal em Lisboa, em noite inspirada de Sadio Mané.

A seleção brasileira volta a campo na terça-feira (18), novamente em Londres, para enfrentar a Tunísia às 16h30 (horário de Brasília). Depois, só retornará em março de 2026, na última Data Fifa antes da convocação para a Copa do Mundo, quando enfrentará França e Croácia — ambas classificadas nesta semana para o Mundial que ocorrerá nos Estados Unidos, Canadá e México.