Seleção da Coreia do Norte, potência do futebol feminino, derrota holandesas e conquista a Copa do Mundo Feminina Sub-17 (vídeo)

247 - A seleção de futebol sub-17 da Coreia do Norte derrotou de forma contundente, na a equipe da Holanda, por um placar de 3 a 0, e manteve o título da Copa do Mundo Feminina da FIFA na Categoria, no Marrocos.

A Coreia do Norte é campeã do mundo, mostrou a transmissão do canal RT. Nela, as jogadoras ergueram o troféu sob uma chuva de confetes e aplausos.

“Estou extremamente satisfeita. Nossas jogadoras fizeram uma partida final maravilhosa. É difícil expressar essa alegria em palavras. Este também é meu primeiro título, então continuarei trabalhando duro e buscando resultados ainda maiores", disse no pós-jogo Ri Ui-gyong, meio-campista da Coreia do Norte, eleita a melhor em campo,

Yu Jong-hyang conquistou a Bola de Ouro da adidas como a melhor jogadora do torneio. Ela também levou a Chuteira de Ouro da adidas como artilheira de Marrocos 2025, com oito gols. Valentina Murrieta, do México, ficou com a Luva de Ouro da Adidas.