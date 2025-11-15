Flamengo visita o Sport em duelo que pode definir rebaixamento pernambucano

247 - O Flamengo visita o Sport na sábado (15), às 18h30, na Arena de Pernambuco, em partida adiada da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto opõe realidades distintas: enquanto o time carioca busca a liderança, os pernambucanos entram em campo sob risco de rebaixamento matemático.

Ainda segundo o ge, o Sport ocupa a lanterna do campeonato desde a 3ª rodada, somando apenas 17 pontos. Uma derrota para o Flamengo, ou uma vitória do Santos sobre o Palmeiras também neste sábado, pode confirmar a queda antecipada do clube para a Série B.

Onde assistir

A transmissão ao vivo será feita pelo Amazon Prime Video, e o ge acompanhará a partida em tempo real.

Sport: pressão extrema e elenco limitado

O técnico interino César Lucena deve manter a formação utilizada no duelo contra o Atlético-MG. Sem suspensos ou novos lesionados, o Sport ainda lida com baixas importantes. O volante Pedro Augusto segue em recuperação de lesão no quadril direito, e o lateral Igor Cariús trata desconforto na panturrilha esquerda.

O atacante Derik, artilheiro do time no Brasileirão com seis gols, segue fora por indisciplina, enquanto o volante Zé Lucas está com a seleção brasileira no Mundial Sub-17.

Provável escalação do Sport:

Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Lucas Kal e Lucas Lima; Léo Pereira, Matheusinho e Pablo.

Desfalques: Derik (afastado), João Silva e Pedro Augusto (lesionados), Zé Lucas (seleção sub-17), Hereda (lesão no púbis).

Pendurados: Gabriel, Caíque França, Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Kévyson, Igor Cariús, Sérgio Oliveira, Hyoran, Barletta, Derik.

Flamengo: elenco desfalcado e mudanças forçadas

O técnico Filipe Luís convive com 12 desfalques para o duelo no Recife. Sete jogadores estão servindo suas seleções — Carrascal, Arrascaeta, Varela, Viña, Plata, Alex Sandro e Danilo. Outros cinco estão sob cuidados do departamento médico: Léo Ortiz, De la Cruz, Jorginho, Allan e Pedro.

Em meio às ausências, a principal novidade deve ser o jovem João Victor na defesa. No meio-campo, o treinador pode precisar improvisar para montar a equipe.

Provável escalação do Flamengo:

Rossi; Emerson Royal, João Victor, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Pulgar, Saúl, Wallace Yan (ou Cebolinha); Luiz Araújo, Samuel Lino e Bruno Henrique.

Desfalques: Carrascal, Arrascaeta, Varela, Viña, Plata, Alex Sandro, Danilo (convocados); Léo Ortiz, De la Cruz, Jorginho, Allan e Pedro (lesionados).

Pendurados: Allan, Danilo, Evertton Araújo, Jorginho, Léo Pereira e Luiz Araújo.

Arbitragem

O árbitro da partida será Rafael Rodrigo Klein (RS), auxiliado por Maira Mastella Moreira (RS) e Michael Stanislau (RS). O quarto árbitro será Jose Mendonça da Silva Junior (PR). No VAR, atuará Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC), com Johnny Barros de Oliveira (SC) como AVAR.

Repercussão

Dados do Google Trends demonstram interesse para a partida concentrado em estados do nordeste, como Pernambuco,

Com objetivos distintos e pressão elevada dos dois lados, o duelo no Recife promete clima tenso: o Flamengo busca a liderança, enquanto o Sport luta para evitar um desfecho precoce em sua campanha na Série A.



