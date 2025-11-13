Bruno Henrique evita suspensão e é punido pelo STJD com multa

247 - O jogador Bruno Henrique O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), decidiu, por 5 votos a 3, nesta quinta-feira (13), que o jogador Bruno Henrique não precisará cumprir suspensão em jogos do Flamengo e foi punido com multa de R$ 100 mil.

O atacante do Mengão foi condenado no artigo 243-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). De acordo com a norma, não se pode "atuar de forma contrária à ética desportiva, com o fim de influenciar o resultado da partida".

As investigações apontaram que o jogador forçou um cartão amarelo durante um jogo contra o Santos em 1º de novembro de 2023, no estádio Mané Garrincha (DF), pelo Campeonato Brasileiro.

O atacante não esteve no STJD presencialmente, mas quando a audição começou, por volta das 16h, ele entrou remotamente para acompanhar o caso. Os advogados Michel Asseff Filho e Ricardo Pieri Nunes, e o empresário Denis Ricardo foram ao local.