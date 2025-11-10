Na reta final do Brasileirão, Palmeiras e Flamengo dividem a ponta em temporada disputada

247 - A cinco rodadas do fim do Campeonato Brasileiro de 2025, Palmeiras e Flamengo protagonizam uma disputa ponto a ponto que promete emoção até o apito final. Ambas as equipes somam 68 pontos, com o Palmeiras liderando por ter uma vitória a mais: 21 contra 20. O cenário atual reflete campanhas sólidas e regulares, que colocam os dois clubes em condições reais de conquistar a taça.

No domingo (9), pela 33ª rodada, o Flamengo venceu o Santos por 3 a 2 no Maracanã e alcançou a mesma pontuação do Palmeiras. A equipe carioca construiu o placar com autoridade no primeiro tempo, com gols de Léo Pereira, Jorge Carrascal e Bruno Henrique. O Santos, que contou com o retorno de Neymar, reagiu no fim, marcando duas vezes com Gabriel Bontempo e Lautaro Díaz, mas não conseguiu buscar o empate.

Enquanto isso, o Palmeiras tropeçou fora de casa diante do Mirassol, perdendo por 2 a 1. A equipe paulista sofreu um gol logo aos 2 minutos, marcado por Gabriel. Vitor Roque chegou a empatar com um golaço de bicicleta, mas João Victor garantiu o triunfo do Mirassol ainda no primeiro tempo. Após a partida, o técnico Abel Ferreira reconheceu a superioridade do adversário: “O Mirassol foi muito melhor do que o Palmeiras em todos os níveis”.

Com o tropeço do líder e a vitória do vice-líder, a disputa ficou completamente aberta. Projeções atualizadas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) apontam o Palmeiras com 54,6% de chances de conquistar o título, enquanto o Flamengo aparece com 43,7%. O Cruzeiro, terceiro colocado, tem 64 pontos e apenas 1,7% de probabilidade, enquanto o Mirassol, quarto com 59, tem chances residuais.

Ambos ainda têm uma partida atrasada. No sábado (15), o Palmeiras enfrenta o Santos na Vila Belmiro, e o Flamengo visita o Sport, lanterna do campeonato. Esses jogos extras podem alterar temporariamente a liderança, acirrando ainda mais o clima competitivo entre os dois principais candidatos ao título.

Além da disputa pelo Brasileirão, os dois clubes têm outro embate marcado: a final da Copa Libertadores, que será realizada no sábado (29). O duelo direto em uma decisão continental intensifica a rivalidade recente, consolidando Flamengo e Palmeiras como as principais forças do futebol brasileiro na atualidade.

Apreensão pelo desfecho do campeonato cresce no país

Dados do Google Trends mostram grande interesse dos internautas brasileiros por informações do torneio. A pesquisa pelo campeonato no buscador registrou alta ao longo desta segunda-feira, sobretudo em estados do Norte e Nordeste.

A reta final do campeonato reserva confrontos decisivos e a expectativa de que qualquer ponto perdido possa ser determinante. Com campanhas consistentes e elencos de alto nível, Palmeiras e Flamengo prometem manter o equilíbrio até a última rodada.