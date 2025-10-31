Flamengo e Palmeiras disputam 7ª final brasileira da Libertadores

247 – A final da Copa Libertadores da América de 2025 terá novamente um duelo entre dois gigantes do futebol brasileiro. Flamengo e Palmeiras vão se enfrentar no dia 29 de novembro, em Lima, no Peru, na que será a sétima final inteiramente brasileira da história do torneio continental. A informação é da Agência Brasil.

O Palmeiras carimbou seu passaporte para a decisão após golear a LDU (Equador) por 4 a 0 na noite de quinta-feira (30), no Allianz Parque. O resultado consolidou a campanha dominante do Verdão, que busca seu quarto título da Libertadores.

Já o Flamengo, finalista habitual nas últimas temporadas, chega a mais uma decisão continental em busca de ampliar sua galeria de conquistas, após vencer o torneio em 2019 e 2022.

Rivalidade recente em decisões continentais

A nova final em Lima marca mais um capítulo da acirrada rivalidade entre as equipes. Em 2021, o Palmeiras venceu o Flamengo por 2 a 1 na prorrogação, no estádio Centenário, em Montevidéu, e levantou o troféu. No ano seguinte, o Rubro-Negro deu o troco ao superar o Athletico-PR por 1 a 0 em Guayaquil, no Equador.

Desde 2020, os dois clubes têm sido protagonistas no cenário sul-americano. O Verdão venceu o Santos por 1 a 0 no Maracanã e inaugurou a sequência de títulos brasileiros. Dois anos depois, o Flamengo recuperou o protagonismo e levantou novamente a taça continental.

Histórico das finais brasileiras

A primeira final totalmente nacional da Libertadores aconteceu em 2005, quando o São Paulo derrotou o Athletico-PR. No ano seguinte, o Internacional superou o São Paulo e conquistou seu primeiro título sul-americano. Desde então, os clubes do Brasil se consolidaram como potências dominantes no continente, transformando as finais em verdadeiros espetáculos do futebol sul-americano.

Expectativa por mais um capítulo épico

Com elencos estrelados, técnicos experientes e torcidas apaixonadas, Flamengo e Palmeiras prometem protagonizar mais um confronto histórico. O palco da decisão, o estádio Monumental de Lima, será o cenário de um jogo que promete entrar para a história da Libertadores, reafirmando a força do futebol brasileiro no continente.