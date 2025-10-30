Flamengo é finalista da Libertadores

247 - O Flamengo mostrou força e determinação na noite desta quarta-feira (29) ao empatar sem gols com o Racing, em Avellaneda, e assegurar sua vaga na final da Copa Libertadores da América. Mesmo com um jogador a menos durante boa parte do segundo tempo, o Rubro-Negro soube administrar a pressão argentina e garantiu o resultado que precisava para avançar à decisão continental.

O empate fora de casa consolidou a classificação flamenguista, já que na partida de ida, disputada no Maracanã, o time da Gávea havia vencido por 1 a 0, destaca reportagem da Agência Brasil. Com isso, a equipe comandada por Filipe Luís aguarda o vencedor da outra semifinal, entre Palmeiras e LDU, para conhecer seu adversário na grande final marcada para o dia 29 de novembro, em Lima, no Peru.

Um histórico de glórias rubro-negras

Esta será a quinta vez que o Flamengo disputa uma final de Libertadores. O clube já levantou o troféu em três oportunidades — 1981, 2019 e 2022 — e tenta ampliar sua hegemonia no continente. A trajetória até aqui foi marcada por atuações consistentes e por um elenco que, mesmo sob pressão, mantém o padrão competitivo.

Goleiros brilham em duelo equilibrado

O primeiro tempo foi movimentado e de boas chances para ambos os lados. Logo aos 11 minutos, o goleiro Rossi salvou o Flamengo ao defender uma cabeçada de Conechny. Pouco depois, Cambeses, do Racing, respondeu com uma grande defesa em chute de Varela, após jogada iniciada por Arrascaeta.

O destaque, porém, veio aos 33 minutos, quando Cambeses fez uma defesa espetacular com o rosto após chute potente de Arrascaeta, que havia driblado dois marcadores. O equilíbrio se manteve até o intervalo, com o Flamengo mostrando solidez defensiva diante das investidas aéreas do time argentino.

Expulsão muda o jogo

No segundo tempo, o panorama da partida mudou com a expulsão de Plata, aos 10 minutos, por revidar uma provocação de Rojo. Com um a menos, Filipe Luís reorganizou o time, reforçando o sistema defensivo e deixando Bruno Henrique isolado no ataque.

O Racing passou a dominar as ações, mas encontrou um paredão em Rossi, que teve atuação decisiva. O goleiro argentino fez defesas fundamentais, como uma cabeçada perigosa de Adrián Martínez e um chute à queima-roupa de Vietto, já nos acréscimos.

Com segurança e sangue-frio, Rossi garantiu o empate que selou a vaga do Flamengo na final da Libertadores, reafirmando a tradição e a força do clube nas competições sul-americanas.