Palmeiras aplica goleada histórica na LDU e garante vaga na final da Libertadores

247 - O Palmeiras protagonizou uma das viradas mais marcantes da história recente da Copa Libertadores da América ao vencer a LDU (Equador) por 4 a 0, na noite desta quinta-feira (30), no Allianz Parque, e garantir vaga na final do torneio. O confronto épico leva o time paulista à decisão contra o Flamengo, que havia empatado com o Racing (Argentina) na quarta-feira (29) e assegurado sua classificação.As informações são da Agência Brasil, que destacou que esta é apenas a sexta vez na história da competição que uma equipe reverte uma desvantagem de três gols em um mata-mata da Libertadores — e a primeira vez que isso ocorre em uma semifinal. A final, que será 100% brasileira, está marcada para o dia 29 de novembro, no estádio Monumental de Lima, no Peru.

Estratégia ousada de Abel Ferreira

Depois da derrota por 3 a 0 na altitude de Quito, o técnico português Abel Ferreira sabia que precisaria de uma atuação perfeita para reverter o placar. “Noventa minutos dentro do Allianz Parque é muito tempo”, afirmou o treinador durante a semana, demonstrando confiança na força de sua equipe diante da torcida.

O técnico surpreendeu ao escalar o time com três zagueiros, alas ofensivos e um trio de ataque formado por Vitor Roque, Flaco López e Ramón Sosa. A estratégia deu resultado rapidamente: aos 19 minutos, Sosa abriu o placar de cabeça após cruzamento de Allan, outra novidade entre os titulares.

O Verdão manteve a pressão e quase ampliou aos 35 minutos, em jogada de contra-ataque com Vitor Roque, mas o zagueiro Mina conseguiu evitar o gol. O segundo veio no fim do primeiro tempo, aos 49 minutos, com Bruno Fuchs aproveitando sobra após jogada ensaiada de bola parada e chutando firme para o gol.

Raphael Veiga decide e Allianz explode

Com o retorno do intervalo, o Palmeiras reduziu o ritmo, mas Abel Ferreira voltou a mexer com precisão: colocou em campo o meia Raphael Veiga, que se tornaria o nome do jogo. O camisa 23 marcou dois gols, consolidando a virada histórica.

Aos 22 minutos, Veiga recebeu passe de Vitor Roque e bateu de esquerda para ampliar. Já aos 36 minutos, cobrou pênalti com tranquilidade e confirmou a vitória por 4 a 0 — resultado suficiente para garantir a classificação ainda no tempo regulamentar.

O Allianz Parque vibrou como em poucas ocasiões, e o Palmeiras confirmou mais uma final de Libertadores, desta vez diante do Flamengo. Será a sexta decisão entre clubes brasileiros na história da competição e promete um duelo eletrizante no Peru.

A equipe comandada por Abel Ferreira reafirma seu status de potência continental, com uma virada digna das maiores páginas da história do clube e da própria Libertadores.