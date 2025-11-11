Flamengo propõe punição a clubes em recuperação judicial e fim da grama sintética

O Flamengo apresentou, na segunda-feira (10), uma série de propostas à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sobre o Sistema de Sustentabilidade do Futebol (SSF), modelo de Fair Play Financeiro que está em fase de discussão. O clube enviou à comissão responsável um documento com medidas que, segundo o texto, buscam “contribuir para o aprimoramento das práticas de governança e sustentabilidade no futebol brasileiro”.

As informações foram publicadas originalmente pela CNN Brasil, que teve acesso à íntegra da nota divulgada pelo clube. O material detalha as posições do Flamengo nas reuniões conduzidas pela comissão da CBF, criada em outubro, para debater o modelo de controle financeiro que será apresentado oficialmente no domingo (26).

Entre as medidas propostas, o Flamengo defende que clubes em Recuperação Judicial (RJ) percam pontos até a homologação dos acordos de pagamento. O objetivo, segundo o texto, é “impedir que clubes utilizem o período de não pagamento de dívidas como vantagem competitiva, bloqueando o registro de novos atletas neste período e determinando a perda de pontos”.

Além de regras voltadas à gestão financeira, o clube carioca também quer o fim dos gramados sintéticos em competições nacionais. De acordo com a nota, “os gramados de plástico devem ser eliminados imediatamente de todos os torneios nacionais profissionais. A discrepância nos custos de manutenção entre gramados naturais e artificiais provoca desequilíbrios financeiros entre os clubes e prejudica a saúde física de jogadores e atletas”.

O Flamengo ainda sugere o controle de gastos totais com o elenco, incluindo direitos de imagem, bônus e comissões, além da implementação de mecanismos para evitar manipulação contábil entre o futebol masculino, as categorias de base e o futebol feminino. O documento também propõe a criação de um “Teste de Proprietários e Dirigentes”, que avaliaria a capacidade financeira e a idoneidade de quem administra clubes de futebol.

Segundo o clube, “o compromisso do Flamengo transcende os números, dedicando-se ao esporte, à competição justa e a um Fair Play que represente os verdadeiros princípios do futebol”.

A CBF deverá consolidar as contribuições de clubes e federações e apresentar o projeto final do Sistema de Sustentabilidade do Futebol até o fim de novembro.