Machismo: técnico do Inter diz que futebol “não é para meninas”
Ramon Díaz falou à imprensa após o empate com o Bahia no sábado
247 - O técnico de futebol Ramón Díaz, do Sport Club Internacional, disparou novas ofensas machistas, atacando o futebol feminino, embora, em declarações posteriores, ele tenha dito que foi "mal interpretado", de acordo com o site Globo Esporte (GE).
Em coletiva de imprensa, o treinador argentino reclamava sobre a anulação de um gol da equipe gaúcha, no primeiro tempo da partida contra o Bahia, quando o placar estava em 0 a 0. O resultado final da partida de sábado (8), no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, ficou em 2 a 2. Foi então que ele resolveu disparar um ataque ao futebol feminino.
"Foi incrível. O futebol é para homens, não é para meninas, é para homens", disse Díaz na coletiva.