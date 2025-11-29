Santos bate Sport com show de Neymar e deixa zona de rebaixamento

247 - O Santos viveu um dos jogos mais tranquilos da temporada ao derrotar o Sport por 3 a 0 na Vila Belmiro, em confronto da 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A performance dominante teve como destaque Neymar, que comandou o ataque santista durante toda a noite. Sua presença técnica e ofensiva ajudou o Santos a sair da zona de rebaixamento e ainda ultrapassar o Internacional pelo saldo de gols.

Erro do Sport amplia vantagem santista

Ainda na primeira etapa, segundo o UOL, o Santos encontrou facilidade para impor seu ritmo diante de um adversário fragilizado. Após escanteio cobrado por Barreal, Arão cabeceou na trave e, na tentativa de afastar o perigo, Rafael Thyere acabou chutando a bola nas costas de Lucas Kal. O desvio terminou nas redes do próprio Sport, marcando o segundo gol da noite.

O lance ampliou a vantagem construída anteriormente, quando Neymar abriu o placar aos 25 minutos do primeiro tempo, aproveitando o domínio do time mandante desde o apito inicial.

Mudanças não tiram Neymar de campo

O Santos voltou para o segundo tempo com alterações no comando do ataque. Tiquinho Soares deu lugar a Lautaro Díaz, enquanto Rollheiser e Zé Rafael entraram posteriormente nas vagas de Guilherme e Arão. Mesmo com as trocas, Neymar permaneceu em campo e seguiu como articulador das principais jogadas ofensivas, criando chances e mantendo o Sport sob pressão constante.

Em um dos lances mais perigosos, o camisa 10 serviu Barreal, que quase transformou o placar em goleada logo após entrar em campo.

Gol de João Schmidt fecha o placar

A vitória foi sacramentada aos 22 minutos da etapa final. Neymar, novamente decisivo, cobrou escanteio preciso para João Schmidt, que subiu mais alto que toda a marcação e desviou sem dificuldade, tirando qualquer possibilidade de defesa do goleiro Gabriel.

Com a vitória, o Santos subiu para o 15º lugar na tabela, registrando 41 pontos, mesma pontuação do Internacional, mas com saldo de gols superior, uma vez que a equipe gaúcha perdeu esta rodada para o Vasco por 5 a 1.