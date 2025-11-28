Diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte decide entregar o cargo

247 - O diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, entregou o cargo nesta sexta-feira (28), um dia após o time perder de 6 a 0 para o Fluminense no Campeonato Brasileiro.

Outros dois profissionais também deixaram o clube. “O São Paulo Futebol Clube informa que Carlos Belmonte Sobrinho, Nelson Marques Ferreira e Fernando Bracalle Ambrogi deixam de ter suas atribuições no departamento de futebol”, afirmou o clube.

“O executivo Rui Costa e o coordenador Muricy Ramalho seguem no comando do futebol e planejamento para 2026”, acrescentou o comunicado.

André Rizek analisa momento do São Paulo: "Destroçado, sem estádio e sem elenco". E aí, concorda?#SãoPaulo #Brasileirão pic.twitter.com/XykYME1Ccr November 28, 2025

Cenário

Atualmente, o São Paulo ocupa a 8ª posição no Campeonato Brasileiro, com 48 pontos. O time ainda tem dois jogos até o final da competição. A disputa na Copa Libertadores do próximo ano virou mais um sonho do que realidade.

No Brasileirão, a zona de classificação para o torneio continental vai do 1° ao 7° lugar - Flamengo (75 pontos), Palmeiras (70), Cruzeiro (68), Mirassol (63), Fluminense (58), Botafogo (58) e Bahia (56).

Da 8ª à 13ª colocação é a zona de classificação para a Copa Sul-Americana - São Paulo (48 pontos), Grêmio (46), Bragantino (45), Corinthians (45) e Atlético-MG (45), e Vasco (42).A zona de rebaixamento vai do 17° ao 20° lugar - Santos (38), Fortaleza (37), Juventude (33) e Sport (17).

Pressão e conquistas

O São Paulo sofre pressão da torcida para mudar a maneira como a diretoria faz a gestão do clube, que já foi referência em termos de competitividade, mas não tem conseguido bons resultados nos últimos anos, em comparação com rivais como Flamengo e Palmeiras.

O último título do São Paulo foi a Supercopa do Brasil, em 2024. Um ano antes ganhou a Copa do Brasil e, em 2021, o Campeonato Paulista. Antes, a última conquista do tricolor tinha sido em 2012 (Copa Sul-Americana).

Entre as principais conquistas do time estão três Mundiais (1992,1993 e 2005), três Libertadores (1992, 1993 e 2005), duas Recopas Sul-Americana (1993 e 1994), uma Copa Conmebol (1994) e seis brasileiros ( 1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008).