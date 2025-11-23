Flamengo atropela o Bragantino e se aproxima do título do Brasileirão
Time vence por 3 a 0 no Maracanã e se aproveita do tropeço do Palmeiras para disparar na ponta da tabela
247 – O Flamengo ampliou sua vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro ao derrotar o RB Bragantino por 3 a 0, neste sábado (22), pela 35ª rodada da competição. A informação é do jornal Lance!, que destacou a atuação dominante da equipe de Filipe Luís no Maracanã.
Com gols de Arrascaeta, Jorginho e Bruno Henrique, todos marcados no segundo tempo, o Rubro-Negro chegou aos 74 pontos e abriu quatro de vantagem para o vice-líder Palmeiras, que empatou por 0 a 0 com o Fluminense em São Paulo.
Domínio rubro-negro no primeiro tempo
O Flamengo impôs seu ritmo desde o início, especialmente pelo lado esquerdo, com Varela e Plata criando as primeiras oportunidades. Aos sete minutos, Arrascaeta finalizou com perigo, e, pouco depois, Cebolinha obrigou o goleiro Cleiton a fazer grande defesa.
O time terminou a etapa inicial com 15 finalizações e 66% de posse de bola, mas faltou capricho para transformar o volume em gols. Arrascaeta foi novamente o destaque do Flamengo, conduzindo as principais jogadas ofensivas.
Cebolinha e Evertton Araújo também tiveram boa atuação. Já Gonzalo Plata, que errou no último terço do campo, ouviu vaias de parte da torcida. Filipe Luís reagiu, pedindo apoio aos rubro-negros. O equatoriano acabou substituído por Bruno Henrique no intervalo.
Três gols e show de Arrascaeta no segundo tempo
O RB Bragantino começou assustando. Após cruzamento de Lucas Barbosa, a bola desviou em Danilo e quase entrou, mas Rossi salvou o Flamengo. A resposta veio de imediato. Em erro de saída de bola do adversário, Juninho Capixaba perdeu a posse, a bola chegou a Jorginho, que acionou Arrascaeta. O uruguaio tirou a marcação e finalizou com categoria no contrapé de Cleiton: 1 a 0.
O segundo gol saiu aos 15 minutos. Hurtado tocou a mão na bola dentro da área após cruzamento de Cebolinha, e o árbitro marcou pênalti. Jorginho converteu, ampliando o placar.
Aos 27, Arrascaeta brilhou novamente ao deixar Bruno Henrique na cara do gol. O camisa 27 bateu de primeira e marcou um golaço, fechando o placar em 3 a 0.
Com a vitória consolidada, Filipe Luís aproveitou para dar minutos a De La Cruz e Wallace Yan, poupando jogadores importantes às vésperas da final da Libertadores.
Situação na tabela e próximos jogos
A vitória, somada ao tropeço do Palmeiras, deixa o Flamengo em posição privilegiada na disputa pelo título. O Rubro-Negro volta a campo na terça-feira, quando enfrenta o Atlético-MG, no jogo que antecede a grande decisão continental contra o próprio Palmeiras.
O RB Bragantino busca recuperação contra o Fortaleza, na quarta-feira.
Ficha técnica
Flamengo 3 x 0 RB Bragantino
35ª rodada do Brasileirão
Data: 22 de novembro de 2025
Local: Maracanã, Rio de Janeiro
Gols: Arrascaeta (5’/2ºT), Jorginho (19’/2ºT), Bruno Henrique (27’/2ºT)
Amarelos: Varela, Bruno Henrique (FLA); Eduardo Sasha, Gustavo Marques, Praxedes (RBB)
Flamengo (Técnico: Filipe Luís):
Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro; Jorginho (De La Cruz), Evertton Araújo, Arrascaeta (Wallace Yan); Carrascal (Luiz Araújo), Cebolinha (Samuel Lino), Plata (Bruno Henrique).
RB Bragantino (Técnico: Vágner Mancini):
Cleiton; Andres Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques, Juninho Capixaba; Gabriel, Fabinho (Matheus Fernandes), Jhon Jhon (Fernando); Gustavo Neves (Praxedes), Lucas Barbosa (Nacho Laquintana), Eduardo Sasha (Isidro Pitta).
Arbitragem: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho
Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos e Alex dos Santos
VAR: Vayran da Silva Rosa