Fluminense goleia o São Paulo e garante vaga na pré-Libertadores

247 - O Fluminense protagonizou uma das atuações mais impressionantes do Campeonato Brasileiro ao golear o São Paulo por 6 a 0, no Maracanã, na noite desta quinta-feira (27). Com o resultado elástico, o clube das Laranjeiras confirmou sua classificação para a próxima edição da Copa Libertadores da América, ainda na fase preliminar, destaca reportagem da Agência Brasil.

O triunfo válido pela 36ª rodada levou o Fluminense à 5ª colocação, alcançando 58 pontos. Já o São Paulo permaneceu estacionado nos 48 pontos e caiu para o 8º lugar após sofrer sua maior derrota na competição nesta temporada.

Logo no início, o Fluminense mostrou que não estava disposto a dar chances ao adversário. Aos oito minutos, o uruguaio Canobbio abriu o placar em cobrança de pênalti. Sete minutos depois, Martinelli ampliou, aproveitando rebote e finalizando para o gol vazio, consolidando a superioridade tricolor desde os primeiros lances.

O domínio se manteve e, aos 23 minutos, Serna puxou contra-ataque decisivo e encontrou Nonato, que superou a marcação de Ferraresi antes de concluir com categoria para vencer o goleiro Young. A vantagem de 3 a 0 no intervalo refletia o controle absoluto do time comandado pelo argentino Luis Zubeldía.

Sem reduzir o ritmo, o Fluminense continuou pressionando na segunda etapa. John Kennedy fez o quarto aos 24 minutos após receber passe preciso de Serna. Seis minutos mais tarde, Canobbio voltou a marcar em nova jogada de contra-ataque, ampliando ainda mais o placar.

A goleada foi selada aos 41 minutos, quando Ganso lançou Soteldo na esquerda; o venezuelano cruzou rasteiro para Serna, que completou para o fundo da rede, consolidando a vitória histórica dos tricolores.

O resultado coloca o Fluminense em posição privilegiada na luta por uma vaga na fase de grupos, enquanto o São Paulo terá de buscar recuperação nas rodadas finais para não se distanciar do G6.