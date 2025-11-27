Fortaleza pressiona Santos e amplia risco de queda para Série B
Tricolor vence o Bragantino, sobe na disputa contra o Z4 e aumenta a ameaça de rebaixamento ao Santos, que segue em situação delicada na tabela
247 - A luta contra o rebaixamento ganhou novos contornos após a vitória do Fortaleza sobre o Red Bull Bragantino na noite desta quarta-feira (26), válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado movimentou a disputa na parte inferior da tabela e elevou a pressão sobre o Santos.
De acordo com o Metrópoles, o triunfo do Tricolor de Aço reduziu significativamente o risco de queda da equipe e, ao mesmo tempo, ampliou o perigo para o Peixe, que tenta evitar um retorno à Série B.
Com a combinação de resultados, o Santos viu sua probabilidade de rebaixamento subir de 57,8% para 64,2%. Já o Fortaleza, que antes figurava como um dos principais candidatos à queda, teve sua chance reduzida de 88% para 73,8%, mantendo-se vivo na briga pela permanência.
A reta final do campeonato está acirrada e envolve diretamente três clubes separados por apenas dois pontos. O Santos ocupa o 17º lugar, com 38 pontos, seguido de perto pelo Fortaleza, em 18º, somando 37. O Vitória aparece fora da zona da degola, em 16º, com 39.
Além desses times, outras equipes ainda figuram na disputa contra o descenso. As projeções atualizadas indicam o Sport como virtual rebaixado, com 100% de risco, seguido por Juventude (98,4%). Internacional (8,8%), Ceará (4,4%) e Vasco (3,3%) também aparecem na lista, embora em situação mais confortável.