Repórter da Globo é agredida ao vivo por torcedores do Flamengo (vídeo)

247 - A repórter Duda Dalponte, da Globo, enfrentou uma situação de violência enquanto trabalhava em meio à torcida do Flamengo nesta quarta-feira (26). Durante sua entrada ao vivo no Jornal Hoje, ela foi alvo de puxões de cabelo enquanto relatava a movimentação dos torcedores antes da final da Copa Libertadores da América.

Segundo o portal NaTelinha, a jornalista estava cercada por flamenguistas com camisas do rubro-negro quando sofreu a primeira agressão. A equipe do Flamengo embarcava no mesmo dia para Lima, no Peru, onde enfrentará o Palmeiras no próximo sábado (29), em busca do título continental.

Diretamente da capital peruana, Duda apareceu com um rabo de cavalo e conversava com o apresentador Roberto Kovalick, no estúdio. Apesar das agressões visíveis, Kovalick seguiu conduzindo o telejornal sem mencionar o ocorrido. Nos instantes finais da transmissão, a repórter levou um puxão mais forte, seguido de outras duas agressões similares, todas cometidas por pessoas que estavam atrás dela na multidão.

Na terceira investida, a jornalista não conteve a reação e virou-se imediatamente para confrontar o agressor, num gesto que foi captado pelas câmeras antes do encerramento do link ao vivo.