Presidente Lula transforma Lei de Incentivo ao Esporte em política permanente
Nova legislação amplia deduções fiscais, moderniza regras e reforça o papel do esporte na inclusão social em todo o país
247 – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta quarta-feira (26/11), no Palácio do Planalto, o Projeto de Lei Complementar 234/2024, que torna permanente a Lei de Incentivo ao Esporte (LIE). A informação foi publicada pela Agência Gov, via Ministério do Esporte, que destacou o ato como um marco na política pública brasileira voltada ao setor.
Segundo a Agência Gov, a sanção garante a continuidade dos recursos provenientes de renúncia fiscal aplicados em projetos desportivos e paradesportivos em todo o Brasil. O governo ressalta que o novo marco amplia a responsabilidade na gestão dos recursos e fortalece as bases para execução das iniciativas.
Nova legislação amplia deduções e moderniza o marco esportivo
A LIE, agora permanente, mantém a possibilidade de dedução no Imposto de Renda para pessoas físicas e jurídicas que destinam recursos a projetos esportivos. A partir de 2028, o percentual de dedução para empresas sobe de 2% para 3%. Iniciativas voltadas à inclusão social seguem com possibilidade de dedução de até 4%, enquanto pessoas físicas poderão deduzir até 7% do IR.
A legislação moderniza etapas de análise, aprovação e acompanhamento dos projetos. O texto aprovado no Congresso estabelece:
- regras atualizadas para execução dos incentivos fiscais;
- limites claros para utilização dos recursos;
- critérios de elegibilidade;
- padronização de procedimentos administrativos;
- mecanismos fortalecidos de governança, prestação de contas e transparência.
Com a sanção, a lei anterior é revogada, e um sistema mais ágil e eficiente passa a valer.
Fufuca: “A Lei de Incentivo é o maior instrumento de fomento ao esporte no país”
Na cerimônia, o ministro do Esporte, André Fufuca, destacou o impacto da política pública e afirmou que a transformação da LIE em uma legislação permanente representa um avanço histórico.
“A Lei de Incentivo é o maior instrumento de fomento ao esporte no país. Na nossa gestão, já são mais de R$ 2,5 bilhões captados e mais de 3 milhões de pessoas beneficiadas. Agora, com a Lei permanente, vamos quebrar novos recordes”, afirmou.
Ele também ressaltou a dimensão social da medida: “Testemunhar esse momento da sanção presidencial me emociona muito porque sei o quanto essa Lei vai mudar histórias, principalmente das crianças que descobrem o esporte na escola e dos jovens que encontram nele uma oportunidade. Além dos atletas que sonham em ir mais longe”, declarou.
Inclusão social e fortalecimento institucional
A política pública mantém a prioridade para projetos de base, educacionais, de participação e de rendimento, reforçando o papel do esporte como ferramenta de desenvolvimento humano e inclusão social. Segundo o Ministério do Esporte, a modernização da LIE amplia o alcance das iniciativas e reduz entraves burocráticos, facilitando a atuação de entidades e organizações esportivas em todas as regiões do país.
Com processos mais ágeis e regras mais claras, o governo espera maior eficiência na execução dos projetos e melhor direcionamento dos recursos. O novo marco também reforça a segurança jurídica para empresas e indivíduos que destinam parte dos seus impostos ao setor, estimulando a parceria entre Estado, sociedade civil e setor privado.
Próximas etapas: regulamentação e implementação
Após a sanção, o texto segue para promulgação e publicação no Diário Oficial da União. Na sequência, inicia-se a fase de regulamentação, que definirá:
- procedimentos operacionais;
- prazos para execução;
- normas específicas para entidades, empresas e gestores públicos.
A regulamentação envolverá decretos e atos normativos que deverão transformar as diretrizes legais em ações práticas e aplicáveis no dia a dia do fomento esportivo.
Impacto e perspectivas para o esporte brasileiro
Com a política pública tornada permanente, o Ministério do Esporte passa a contar com uma ferramenta estável de planejamento e execução. O governo avalia que a ampliação da política favorecerá:
- a formação esportiva desde a base;
- a descoberta de novos talentos;
- o fortalecimento de atletas de rendimento;
- a promoção do esporte como instrumento de cidadania.
A expectativa é que, nos próximos anos, mais projetos sejam beneficiados e que a política contribua para o desenvolvimento de milhões de crianças, jovens e atletas em todo o país.
Números do fomento esportivo
De acordo com o Ministério do Esporte, entre 2023 e 2025:
- foram captados mais de R$ 2,6 bilhões em recursos;
- 18.180 projetos foram apresentados;
- mais de 3.000 termos de compromisso foram assinados;
- mais de R$ 2,5 bilhões foram aprovados para execução;
- cerca de 3 milhões de pessoas foram beneficiadas.