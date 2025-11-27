Haddad descarta privatização dos Correios

247 – O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quarta-feira que o governo do presidente Lula não trata da privatização dos Correios, mesmo diante da maior crise já enfrentada pela estatal. As declarações foram dadas em entrevista à GloboNews e reproduzidas pelo jornal O Globo.

Haddad foi categórico ao afastar qualquer discussão sobre venda da empresa. “Não vejo debate dentro do governo sobre privatizar os Correios. Não vejo nenhum ministro propondo isso”, afirmou. Ele também destacou que, em vários países, os serviços postais permanecem sob controle estatal por cumprirem funções essenciais. “É muito difícil o Estado abrir mão desses serviços, até porque parte deles é subsidiada para garantir a universalização”, disse.

A privatização da estatal chegou a ser cogitada durante o governo de Jair Bolsonaro, que incluiu os Correios no programa de desestatização. O plano, no entanto, não avançou.

Governo busca referências internacionais para fortalecer os Correios

Haddad explicou que o foco da equipe econômica é avaliar experiências internacionais bem-sucedidas, nas quais serviços postais foram combinados com outras funções — financeiras, previdenciárias e secundárias — a fim de assegurar a sustentabilidade do serviço universal.

“É isso que estamos discutindo com a nova diretoria”, afirmou o ministro.

A diretriz reforça a ideia de modernização e ampliação das atividades oferecidas pelos Correios, alinhada à preservação de sua função pública.



