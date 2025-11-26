Crise com Congresso é momentânea, afirma Haddad

247 - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, avaliou que o recente desgaste entre o governo federal e a cúpula do Congresso não configura uma ruptura institucional. A afirmação foi feita durante entrevista ao programa Estúdio i, da GloboNews, nesta quarta-feira (26), quando o ministro comentou as ausências de Hugo Motta (Republicanos-PB) e Davi Alcolumbre (União-AP) no evento sobre isenção do Imposto de Renda realizado no Palácio do Planalto.

Ministro minimiza ruído político

Durante a entrevista, segundo o g1, Haddad classificou o atual cenário como um episódio pontual. “Essas coisas acontecem. Se você recuperar o passado recente, desde o começo do governo, às vezes dá um estremecimento momentâneo em virtude de alguma disputa, alguma expectativa frustrada. O que é natural. Mas eu tenho confiança de que isso passa”.

A ausência simultânea dos presidentes da Câmara e do Senado em uma cerimônia relevante para o governo chamou a atenção do Planalto, que já vinha monitorando sinais de desgaste na relação política.

Tensões se intensificaram no início da semana

A segunda-feira (24) marcou um dos pontos altos da crise. Lideranças das duas Casas fizeram declarações públicas apontando divergências tanto com o governo quanto entre si. Na Câmara, o rompimento político entre Hugo Motta e o líder do PT, Lindbergh Farias (PT-RJ), ampliou a temperatura interna e acendeu alertas sobre a estabilidade da articulação governista num momento sensível do calendário legislativo.

No Senado, o foco do impasse foi a indicação de Jorge Messias para a vaga deixada por Luís Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal (STF). A nomeação gerou reações diversas, contribuindo para o ambiente de tensão. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), defendia o nome do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) para a vaga e a indicação não foi bem recebida por ele.

Haddad reforça confiança em agenda econômica

Apesar dos sinais de desgaste, o ministro reafirmou que não vê risco de paralisação da pauta econômica. Para ele, o cenário deve se normalizar e permitir que o Congresso avance nas propostas consideradas prioritárias pelo governo.

Haddad também reiterou que a indicação de Jorge Messias ao STF está “completamente em conformidade com a legislação atual” e segue todos os critérios legais exigidos para a composição da Corte.