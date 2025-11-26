Lula buscará Alcolumbre para destravar apoio a Jorge Messias no STF

247 – O presidente Lula deverá procurar o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), para tratar diretamente da indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, ao Supremo Tribunal Federal. A informação foi publicada pelo jornal Folha de S.Paulo, que ouviu aliados do governo sobre os próximos passos do Palácio do Planalto.

A expectativa no entorno presidencial é que a conversa ocorra ainda nesta semana, após o retorno de Lula da Cúpula dos Líderes do G20 na África do Sul. O presidente oficializou o nome de Messias antes da viagem, depois de uma reunião no Palácio da Alvorada.

Contrariedade de Alcolumbre desafia o Planalto

A indicação de Messias contrariou Alcolumbre, que atuava pela escolha do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), seu antecessor na presidência do Senado e aliado político.

Desde o anúncio, Alcolumbre:

Sinalizou a aliados que trabalharia contra o indicado de Lula.

Ironizou Messias em conversas internas.

Prometeu levar ao plenário um projeto considerado pauta-bomba, com impacto bilionário nas contas públicas.

Afirmou a interlocutores que está rompido com o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA).

Nesta terça-feira (25), Alcolumbre marcou para 10 de dezembro a sabatina de Messias — um prazo apertado, que aumenta a pressão sobre o AGU e os articuladores do governo.

Em discurso de tom formal à imprensa, o presidente do Senado reiterou que soube da indicação “pelo noticiário”, reforçando seu descontentamento com a condução do processo.

Tensões também na Câmara

Lula retorna ao Brasil em meio ao aumento da tensão na outra ponta do Legislativo.

Na segunda-feira (24), o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou o rompimento com o líder do PT, Lindbergh Farias (RJ), acirrando a crise política em Brasília.

Ambos — Motta e Alcolumbre — foram convidados para a cerimônia de sanção do projeto que isenta do Imposto de Renda quem ganha até R$ 5 mil, marcada para esta quarta (26) no Palácio do Planalto. Ainda não há confirmação de presença.

Aliados veem risco político, mas confiam no diálogo

Interlocutores de Lula reconhecem que os movimentos recentes de Alcolumbre acenderam um alerta no Planalto. Ainda assim, defendem que o diálogo deve prevalecer.

Segundo esses auxiliares, trata-se de uma prerrogativa constitucional da Presidência indicar ministros do STF, e Lula conduziu o processo “ouvindo a todos, de forma respeitosa”.

Agora, afirmam, começa a etapa mais sensível: garantir votos para aprovação de Messias.

Por isso, consideram essencial que Lula converse pessoalmente com Alcolumbre — que, apesar do desentendimento atual, segue sendo visto como aliado estratégico no Congresso.

Redes de influência e o papel de Alcolumbre no governo

Líderes com trânsito entre Câmara e Senado já estão sendo mobilizados pelo governo para ajudar nas negociações.

A avaliação interna é de que Alcolumbre sempre teve suas demandas atendidas pelo Planalto. O senador:

Indicou dois ministros do governo: Frederico de Siqueira Filho (Comunicações) e Waldez Góes (Desenvolvimento Regional).

Emplacou nomes em agências reguladoras.

Ocupa posições importantes na Codevasf.

Ainda assim, auxiliares do presidente admitem que o cenário é delicado e exigirá “muita negociação”.

Há consenso de que, sem o apoio de Alcolumbre ou de Pacheco, a aprovação de Messias fica seriamente ameaçada — é preciso alcançar 41 dos 81 votos no Senado, em votação secreta.

Messias inicia ofensiva no Senado

Enquanto Lula prepara a reaproximação com Alcolumbre, Jorge Messias já começou a buscar líderes partidários para conversas individuais e tentativa de redução das resistências.

A estratégia inclui marcar reuniões com senadores de diferentes blocos, reforçar sua trajetória como servidor público e se apresentar como um nome técnico para o Supremo.

Próximos passos

A sabatina marcada para 10 de dezembro se tornou o ponto central da crise.

Até lá, o Planalto pretende intensificar negociações, acionar aliados e reduzir o clima de hostilidade entre as cúpulas do Executivo e do Legislativo.

O governo considera fundamental restabelecer laços com Alcolumbre para evitar um revés político de grandes proporções e garantir a vaga de Jorge Messias no STF.