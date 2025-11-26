Alcolumbre nega ajuda a Messias por aprovação para o STF: "estou fora"

247 - O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil), afirmou que não pretende participar da articulação política para assegurar os votos necessários à aprovação de Jorge Messias, escolhido pelo presidente Lula (PT), para o Supremo Tribunal Federal (STF). Em tom categórico, respondeu que não assumirá qualquer responsabilidade sobre o placar da votação que definirá o futuro do atual advogado-geral da União.

Questionado por Paulo Cappelli, do Metrópoles, sobre o cenário enfrentado por Messias entre senadores, Alcolumbre foi direto: “não é problema meu. Estou fora disso”.

A fala expõe o distanciamento de Alcolumbre em relação ao Palácio do Planalto, especialmente após o governo ter preterido o nome do senador Rodrigo Pacheco (PSD) — apoiado por ele — na disputa pela indicação ao STF. A postura indica que o presidente do Senado não deverá entrar em campo para influenciar o resultado da votação.

Na terça-feira (25), Alcolumbre oficializou que a sabatina de Jorge Messias ocorrerá em 10 de dezembro. Messias foi indicado por Lula para ocupar a vaga deixada por Luís Roberto Barroso, que antecipou sua saída do STF antes da aposentadoria compulsória. Para ser aprovado, o indicado precisa de ao menos 41 dos 81 votos do Senado.

Com o anúncio da data e com a declaração de neutralidade, o cenário político se torna ainda mais imprevisível para o governo, que tenta consolidar apoio na Casa para garantir a nomeação de seu escolhido à mais alta instância do Judiciário brasileiro.