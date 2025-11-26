Flamengo empata com Atlético-MG e continua a um passo do título do Brasileirão

247 - Em duelo decisivo pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Atlético-MG empataram em 1 a 1 na noite desta terça-feira (25), na Arena MRV, em Belo Horizonte.

Com o resultado, o Flamengo ampliou sua vantagem na liderança devido à derrota do Palmeiras para o Grêmio por 3 a 2. Com isso, o rubro-negro chegou a 75 pontos, contra 70 da equipe paulista.

O Atlético-MG abriu o placar ainda no primeiro tempo. Aos 33 minutos, Dudu fez grande jogada pela esquerda, superou a marcação de Emerson Royal e cruzou com precisão para Bernard completar para o fundo das redes, levantando a torcida presente na Arena MRV. A resposta flamenguista veio minutos depois: Ayrton Lucas apareceu livre na área, mas finalizou para fora. Antes do intervalo, Samuel Lino obrigou Everson a fazer grande defesa em chute da entrada da área, mantendo a vantagem mineira.

O segundo tempo começou com o Flamengo pressionando. O técnico Filipe Luís lançou Jorginho e Giorgian De Arrascaeta a campo aos sete minutos, aumentando o volume ofensivo. Samuel Lino voltou a assustar aos 13, cabeceando nas mãos de Everson em mais uma defesa importante do goleiro atleticano. O rubro-negro continuou insistindo e quase empatou quando Gonzalo Plata acertou a trave, intensificando a tensão na partida.

O gol que evitou a derrota carioca saiu apenas nos acréscimos. Após cruzamento de Danilo, Bruno Henrique subiu mais que a defesa adversária e cabeceou para o fundo do gol, decretando o 1 a 1 no placar e adiando a possível confirmação do título.

Pela competição nacional, o rubro-negro volta a campo no dia 3 de dezembro, no Maracanã, contra o Ceará. Já o Palmeiras enfrentará novamente o Atlético-MG, fora de casa, no mesmo dia e horário.

O resultado na capital mineira mantém o campeonato aberto, enquanto a disputa pelo título se entrelaça com a expectativa da final da Libertadores no sábado.