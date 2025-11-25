TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Esporte

      Flamengo visita o Atlético-MG em duelo decisivo pelo Brasileirão

      Rubro-negro pode confirmar o título nacional em confronto na Arena MRV

      Carrascal marcou o gol da vitória do Flamengo (Foto: Rodrigo Moraes/Reuters)

      247 - Atlético-MG e Flamengo se enfrentam na noite de terça-feira (25), às 21h30, em Belo Horizonte, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo ocorre na Arena MRV e coloca frente a frente duas equipes em momentos opostos na temporada.

      Siga o Brasil 247 no Google e receba as principais notícias do Brasil e do Mundo

      A informação foi publicada originalmente pela Veja, que destacou a tentativa do Atlético de reagir após perder a final da Copa Sul-Americana no último sábado (22), enquanto o Flamengo chega com chances reais de conquistar o título brasileiro já nesta rodada.

      O Galo vive um momento de instabilidade após a derrota nos pênaltis para o Lanús. A equipe mineira ocupa o 11º lugar, com 44 pontos, mas ainda alimenta a possibilidade de alcançar o G-8 e disputar a próxima Copa Libertadores. O técnico Jorge Sampaoli aposta no talento de Bernard, Hulk e Gustavo Scarpa para tentar a recuperação diante da torcida.

      O Flamengo, por sua vez, encara uma noite decisiva. Para ser campeão ainda na terça-feira (25), o rubro-negro precisa vencer o Atlético e torcer por triunfo do Grêmio sobre o Palmeiras, em partida paralela. O jogo também marca o último compromisso da equipe antes da viagem a Lima, onde disputará a final da Copa Libertadores no sábado (29), contra o próprio Palmeiras.

      Onde assistir

      A partida será transmitida pela TV Globo (exceto para RS e SP), além de Ge TV e Premiere.

      Prováveis escalações

      Atlético-MG: Everson; Saravia, Vitor Hugo (Ruan) e Alonso; Arana (Caio); Fausto Vera, Alexsander, Gustavo Scarpa, Bernard, Hulk e Dudu.

      Técnico: Jorge Sampaoli.

      Flamengo: Rossi; Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Evertton Araújo (Jorginho) e Arrascaeta (Carrascal); Luiz Araújo, Plata e Samuel Lino (Everton Cebolinha).

      Técnico: Filipe Luís.

      Arbitragem

      Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

      Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Maira Mastella Moreira (RS)

      VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

      Quarto árbitro: Roger Goulart (RS)

      Expectativa nacional pelo jogo

      Dados do Google Trends mostram a grande expectativa para o jogo desta terça-feira, com pesquisas acerca do tema espalhadas por todo o país.

      flamengo-atletico

      Artigos Relacionados

      Tags