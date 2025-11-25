Flamengo visita o Atlético-MG em duelo decisivo pelo Brasileirão

247 - Atlético-MG e Flamengo se enfrentam na noite de terça-feira (25), às 21h30, em Belo Horizonte, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo ocorre na Arena MRV e coloca frente a frente duas equipes em momentos opostos na temporada.

A informação foi publicada originalmente pela Veja, que destacou a tentativa do Atlético de reagir após perder a final da Copa Sul-Americana no último sábado (22), enquanto o Flamengo chega com chances reais de conquistar o título brasileiro já nesta rodada.

O Galo vive um momento de instabilidade após a derrota nos pênaltis para o Lanús. A equipe mineira ocupa o 11º lugar, com 44 pontos, mas ainda alimenta a possibilidade de alcançar o G-8 e disputar a próxima Copa Libertadores. O técnico Jorge Sampaoli aposta no talento de Bernard, Hulk e Gustavo Scarpa para tentar a recuperação diante da torcida.

O Flamengo, por sua vez, encara uma noite decisiva. Para ser campeão ainda na terça-feira (25), o rubro-negro precisa vencer o Atlético e torcer por triunfo do Grêmio sobre o Palmeiras, em partida paralela. O jogo também marca o último compromisso da equipe antes da viagem a Lima, onde disputará a final da Copa Libertadores no sábado (29), contra o próprio Palmeiras.

Onde assistir

A partida será transmitida pela TV Globo (exceto para RS e SP), além de Ge TV e Premiere.

Prováveis escalações

Atlético-MG: Everson; Saravia, Vitor Hugo (Ruan) e Alonso; Arana (Caio); Fausto Vera, Alexsander, Gustavo Scarpa, Bernard, Hulk e Dudu.

Técnico: Jorge Sampaoli.

Flamengo: Rossi; Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Evertton Araújo (Jorginho) e Arrascaeta (Carrascal); Luiz Araújo, Plata e Samuel Lino (Everton Cebolinha).

Técnico: Filipe Luís.

Arbitragem

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Maira Mastella Moreira (RS)

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

Quarto árbitro: Roger Goulart (RS)

Expectativa nacional pelo jogo

Dados do Google Trends mostram a grande expectativa para o jogo desta terça-feira, com pesquisas acerca do tema espalhadas por todo o país.