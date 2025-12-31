Santos acerta a renovação do contrato do Neymar
O jogador tentará convencer o treinador Carlo Ancelotti de que tem condições de estar na Copa de 2026
247 - O Santos renovou o contrato de Neymar até dezembro de 2026. O anúncio vai ocorrer ainda esta semana. A ideia inicial era renovar até a Copa do Mundo, mas o Peixe convenceu o camisa 10 a terminar esta temporada. A informação foi publicada na coluna de Lucas Musetti.
O jogador sofreu algumas lesões, e não conseguiu chegar ao seu auge físico na temporada. Por consequência, Neymar acabou sendo ignorado na seleção brasileira. Agora, o atacante tentará convencer o treinador Carlo Ancelotti de que ele tem condições de estar na Copa do Mundo de 2026.
Apesar das lesões, Neymar ajudou o Santos a se livrar do rebaixamento no Brasileirão e sendo protagonista. Recentemente, passou por cirurgia no joelho e está em processo de recuperação.