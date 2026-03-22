Vanderlei Luxemburgo recebe alta após internação por infecção pulmonar

247 - O técnico Vanderlei Luxemburgo recebeu alta hospitalar neste domingo (22), após permanecer internado desde quinta-feira (19) em Palmas (TO), por suspeita de infecção pulmonar. Segundo o relato do próprio treinador nas redes sociais, o quadro foi causado por uma infecção bacteriana. Ele afirmou que apresentou calafrios e mal-estar ao retornar de Brasília (DF), o que motivou a busca por atendimento médico e a internação para tratamento intensivo. As informações são do jornal Folha de São Paulo.

"Quando eu cheguei de Brasília, estava muito mal, com calafrios. No dia seguinte, continuei [mal] e vim para o hospital para ter um tratamento intensivo para combater a bactéria", declarou. Após a estabilização do quadro clínico, Luxemburgo informou que continuará o tratamento em casa e reduzirá o ritmo de trabalho.

O treinador estava internado no hospital Medical Santa Thereza, onde reside atualmente. Ele agradeceu à equipe médica pelo atendimento durante o período de internação. Luxemburgo também comentou que pretende acompanhar pela televisão a partida entre Corinthians e Flamengo, marcada para a noite deste domingo (22), em São Paulo.

Trajetória no futebol

Vanderlei Luxemburgo tem carreira consolidada no futebol brasileiro, com destaque a partir do fim dos anos 1980. Ganhou projeção ao comandar o Bragantino, conquistando a Série B do Campeonato Brasileiro de 1989 e o Campeonato Paulista de 1990. Ao longo da carreira, dirigiu clubes como Palmeiras, Corinthians e Santos, acumulando títulos nacionais.

Em 1998, assumiu a seleção brasileira e conquistou a Copa América no ano seguinte. Seu trabalho mais recente como treinador foi no Corinthians, em 2023. Na última quinta-feira (19), ele foi anunciado como pré-candidato ao Senado pelo Tocantins pelo partido Podemos.