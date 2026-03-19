Luxemburgo oficializa pré-candidatura ao Senado pelo Tocantins

247 - O ex-treinador Vanderlei Luxemburgo, de 73 anos, decidiu migrar definitivamente do futebol para a política e teve sua pré-candidatura ao Senado oficializada pelo partido Podemos, mirando as eleições de 2026 pelo estado do Tocantins. Um dos técnicos mais vitoriosos do país, ele passa a concentrar esforços na disputa eleitoral.

De acordo com informações publicadas pela revista Veja, o anúncio foi feito pela presidente nacional da legenda, deputada Renata Abreu. Para viabilizar sua entrada na política, Luxemburgo recusou ao menos uma proposta concreta para retornar ao futebol, incluindo um convite do presidente do Santos, Marcelo Teixeira, para integrar um projeto esportivo que poderia envolver nomes como Neymar e Gabigol.

Segundo a publicação, Luxemburgo optou por não aceitar a proposta por entender que já não possui a mesma disposição para comandar equipes. A decisão marca uma mudança significativa em sua trajetória profissional. Caso seja eleito, ele pretende encerrar definitivamente sua carreira no esporte durante o mandato de oito anos no Senado.

A movimentação política não é inédita. Em 2022, Luxemburgo tentou disputar a mesma vaga pelo PSB, mas não foi escolhido na convenção partidária, que optou por Carlos Amastha. Na ocasião, ele classificou o episódio como uma “apunhalada pelas costas” e chegou a recorrer à Justiça Eleitoral.

Agora filiado ao Podemos, partido de centro, Luxemburgo afirma não se alinhar à polarização política entre direita e esquerda que domina o cenário nacional. Ele reside em Palmas, capital do Tocantins, onde mantém negócios e construiu sua base para a candidatura.

No futebol, Luxemburgo acumulou uma carreira marcada por títulos e recordes. Ao longo de sua trajetória, conquistou 28 títulos oficiais dirigindo 24 clubes diferentes. Ele também detém marcas expressivas no Campeonato Brasileiro, incluindo o maior número de títulos como treinador — cinco conquistas por clubes como Palmeiras, Corinthians, Cruzeiro e Santos — e o recorde de vitórias na competição, com 356 triunfos.