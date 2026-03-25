Mbappé projeta duelo com o Brasil e se diz pronto para ser titular

247 - O atacante Kylian Mbappé afirmou estar preparado para iniciar como titular no amistoso entre França e Brasil, marcado para quinta-feira (26), às 17h (de Brasília), no Gillette Stadium, nos Estados Unidos. Capitão da seleção francesa, o jogador destacou a relevância do confronto como preparação para a Copa do Mundo.

As declarações foram dadas em entrevista coletiva na véspera da partida, conforme publicado pela CNN Brasil. Mbappé ressaltou a expectativa pelo duelo diante da seleção brasileira, apontando o nível técnico do adversário e o valor do jogo para ajustes da equipe.

“Já estamos na Copa do Mundo. Estamos com muita vontade de estar lá. Esse jogo vai ser emocionante. É sempre divertido jogar contra uma das maiores equipes do mundo. Eles têm cinco estrelas na camisa, vai ser ótimo ter tanto talento em campo. Para os torcedores também será ótimo e nos dará uma ideia do que podemos apresentar na Copa do Mundo deste verão”, afirmou.

Questionado sobre a possibilidade de começar jogando, o atacante foi direto ao afirmar que está à disposição do técnico Didier Deschamps. “Quantos minutos amanhã? Estou pronto para jogar, para ser titular. O técnico tomará as decisões, e nós estaremos lá para aceitá-las e dar o nosso melhor, independentemente do número de minutos que jogar”, declarou.

O treinador francês indicou que pode utilizar Mbappé desde o início, mas destacou que haverá controle de minutagem dentro da estratégia de rotação do elenco. De acordo com o jornal francês L'Équipe, a tendência é que o jogador do Real Madrid esteja entre os titulares no confronto.

Expectativa cresce antes do amistoso

Dados do Google Trends apontam para interesse crescente do público brasileiro para o amistoso desta quinta-feira.