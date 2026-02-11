A luta contra a Doutrina Monroe continua

A ordem de Donald Trump para que os militares dos EUA atacassem a Venezuela em 3 de janeiro de 2026 resultou no pesado bombardeio de quatro cidades (Caracas, Miranda, La Guaira e Maracay), com foco em alvos militares e civis, levando ao sequestro violento do presidente Nicolás Maduro e de sua esposa, Cilia Flores, ambos levados como prisioneiros para a cidade de Nova York.

A narrativa do governo dos EUA para justificar essa violação flagrante do direito internacional evoluiu de acusações falsas sobre o governo venezuelano ser responsável por "narcotráfico" e "narcoterrorismo", tentando ocultar o verdadeiro objetivo: tomar posse do petróleo da Venezuela – as maiores reservas do mundo – por meio da força militar.

Após o ataque militar dos EUA à Venezuela, Trump alegou que a Venezuela havia "tomado nosso petróleo" e roubado "nossos ativos". No mesmo tom, Stephen Miller, vice-chefe de gabinete da Casa Branca e importante ideólogo de direita no governo dos EUA, declarou que, já que os EUA "criaram a indústria petrolífera na Venezuela", sua nacionalização em 1976 "foi o maior roubo registrado de riqueza e propriedade americana".

A frota de guerra dos EUA destacada no Caribe ("Operação Lança do Sul") não tinha nada a ver com o combate ao "narcotráfico" ou "narcoterrorismo", mas sim com a violenta "mudança de regime" para controlar o petróleo venezuelano.

Na verdade, Trump anunciou que colocaria a Venezuela sob controle temporário dos EUA: "Nós administraremos o país até que possamos fazer uma transição segura, adequada e criteriosa" e que grandes empresas americanas entrariam na Venezuela.

A frota de guerra dos EUA – a maior em 30 anos – ainda está posicionada na costa da Venezuela e, em uma audiência no Senado dos EUA, Marco Rubio repetiu a ameaça de Trump: a força poderia até ser usada para garantir "a máxima cooperação – do presidente interino – se outros métodos falharem".

Em suma, o governo interino venezuelano tem uma arma dos EUA apontada para sua cabeça.

Em seguida, a falsa alegação do Departamento de Justiça (DOJ) de que a Venezuela era governada pelo inexistente Cartel de Los Soles, supostamente chefiado pelo presidente Maduro e pelo governo bolivariano, foi abandonada.

A designação do Cartel de Los Soles como organização terrorista estrangeira ocorreu em novembro de 2025. Em 6 de janeiro de 2026 (três dias após o sequestro do chefe de Estado venezuelano), o DOJ dos EUA referiu-se a ele como "sistema de patronagem", admitindo assim que não é real.

Entre setembro de 2025 e janeiro de 2026, a "Operação Lança do Sul" envolveu a destruição total de 29 pequenas embarcações e a execução extrajudicial de mais de 100 supostos narcotraficantes e narcoterroristas.

No entanto, as autoridades dos EUA se recusam terminantemente a fornecer qualquer informação sobre os indivíduos executados ou apresentar qualquer evidência. Após o sequestro do presidente Maduro, os ataques dos EUA contra pequenas embarcações cessaram completamente.

Paradoxalmente, especialistas, políticos e generais reformados dos EUA apontaram para repetidos relatórios da DEA (Administração de Combate às Drogas) e do UNODC (Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime) de que mais de 85% da cocaína produzida na Colômbia chega aos EUA através do Pacífico, que uma pequena proporção (5-7%) tenta – nem sempre com sucesso – usar a Venezuela como rota de trânsito e que a contribuição da Venezuela para o tráfico de fentanil é zero.

O perdão de Trump ao ex-presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, que cumpria 45 anos de prisão por ter enviado 400 toneladas de cocaína para os EUA, confirmou que o ataque militar dos EUA à Venezuela definitivamente não era sobre narcotráfico.

Curiosamente, Trump descartou de imediato a política de extrema-direita María Corina Machado como substituta de Maduro porque ela "não é respeitada", ou seja, não goza de apoio na Venezuela (ainda menos após sua servilidade abjeta a Trump tê-la levado a dar ao presidente dos EUA sua medalha do Prêmio Nobel da Paz).

Isso significa que o Estado bolivariano está abalado, mas intacto.

Mal Trump e Rubio aceitaram as limitações do que poderiam impor à Venezuela e, relutantemente, reconheceram a autoridade do presidente interino, Washington lançou uma campanha difamatória contra Delcy Rodríguez, dizendo que ela estava "comprometendo o legado do presidente Nicolás Maduro e de Hugo Chávez".

Um jornal diário do Reino Unido chegou a noticiar reuniões secretas realizadas por Rodríguez para entregar o presidente Maduro. A mídia corporativa procura retratá-la como um "ativo de Trump", alegando falsamente que sua nomeação como presidente interina foi "resultado de negociações prolongadas". O objetivo óbvio é semear divisões no movimento chavista.

A nomeação de Rodríguez como presidente interina pelo Supremo Tribunal tem o apoio total da Assembleia Nacional, do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV) e das forças armadas. Isso garantiu a continuidade constitucional e assegurou a normalidade política.

Sua primeira declaração (4 de janeiro de 2026) como presidente interina foi exigir a libertação imediata do presidente Maduro e da primeira-dama Cilia Flores, afirmando firmemente: "O único presidente da Venezuela é o presidente Nicolás Maduro".

Ela também implementou um decreto executivo de Maduro que colocava o país em estado de comoção interna e ativou o Conselho de Defesa Nacional.

No mesmo dia, realizou-se uma cúpula extraordinária especial da CELAC (Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos) motivada pelo ataque dos EUA à Venezuela, na qual o chanceler venezuelano, Yván Gil, exigiu que a CELAC solicitasse a retirada imediata de todas as forças militares dos EUA no Caribe, com Cuba exigindo "o devido respeito à integridade territorial e independência venezuelana e a libertação imediata do líder venezuelano e sua esposa".

No dia seguinte, a Venezuela solicitou uma reunião urgente do Conselho de Segurança da ONU, na qual o ataque dos EUA à Venezuela e o sequestro de seu presidente foram considerados crimes injustificáveis, e exigiu-se a libertação imediata de Nicolás Maduro e sua esposa.

Em resposta à alegação de Trump de que os EUA estavam governando a Venezuela, a presidente interina Rodríguez retrucou: "O governo da Venezuela governa em nosso país e mais ninguém; não há agente externo que governe a Venezuela." Em 7 de janeiro de 2026, numa marcha massiva de mulheres exigindo o retorno seguro do presidente, o Ministro do Interior e secretário-geral do PSUV, Diosdado Cabello, discursou destacando que as ações militares dos EUA geraram um profundo sentimento antimperialista no país.

A mídia mainstream também tem focado na atualização da lei venezuelana existente que rege a indústria petrolífera do país (Lei de Hidrocarbonetos), que é deliberadamente deturpada como privatização forçada pelos EUA.

A Lei foi aprovada por unanimidade pela Assembleia Nacional e fortemente apoiada pelo movimento sindical e é, na verdade, uma reforma da Lei Antibloqueio existente e muito semelhante à Lei de Investimentos de Cuba – ambas com o mesmo objetivo: atrair investimento estrangeiro direto para suas economias bloqueadas e sancionadas, dada sua incapacidade de gerar recursos suficientes internamente.

Em sintonia com a política de Rodríguez, o chanceler Yván Gil condenou a venda forçada da petroleira CITGO, de propriedade venezuelana e que opera nos EUA, como um dos atos mais ultrajantes de "roubo, criminalidade e pirataria judicial da história moderna".

Encorajado pelo ataque à Venezuela, Trump imporá tarifas sobre importações de países que vendem petróleo a Cuba e destacou dois navios de guerra para o norte de Cuba. Isto é diplomacia de canhoneiras em esteroides.

Naturalmente, o presidente cubano, Díaz-Canel, repudiou a agressão: "Enfrentaremos esta nova investida com firmeza, equanimidade e a certeza de que a razão está absolutamente do nosso lado."

Yván Gil também a condenou como uma violação flagrante do direito internacional, um ataque à soberania nacional e afirmou que o livre comércio não deve estar sujeito a coerção. Ele acrescentou: "Considerar Cuba uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos da América é absurdo e representa uma séria ameaça à sua própria existência como nação."

Ambas as declarações tipificam os governos independentes que lideram nações soberanas.

A diplomacia de canhoneiras dos EUA está seriamente comprometendo a soberania da Venezuela, de Cuba e da América Latina. A luta contra a Doutrina Monroe continua.

Pela retirada imediata e incondicional da frota de guerra dos EUA ilegalmente destacada no Caribe!

Não à Guerra na Venezuela! Não à Guerra em Cuba! Não à Guerra na América Latina!

Pela libertação imediata e incondicional do presidente Maduro e de Cilia Flores!